The Suicide Squad 2'nin Çekim Tarihi Belirlendi!
Anti-kahramanlardan oluşan The Suicide Squad 2 hakkındaki hemen hemen tüm detaylar açığa çıktı; çekim tarihi bile belirlendi!
- Barış Terun
The Suicide Squad 2'nin önündeki sır perdesi ortadan kalkıyor. The Suicide Squad 2'nin çekim tarihi ve yeri belli oldu. Resmi açıklamalara göre yapımın çekimlerine 2019 yılında, Atlanta'da da başlanacak. The Suicide Squad 2 sayesinde sinema tarihinde bir ilke imza atılacak. İlk kez Marvel ve DC Comics eserleri, "aynı dönemde, aynı yönetmen" tarafından filme alınacak.
Peki bunun nedeni nedir? Cevabımız tabii ki James Gunn. Guardians of The Galaxy serisinin yönetmeni James Gunn, yaklaşık bir yıl önce "uygunsuz" Twitter mesajları nedeniyle Disney-Marvel ortaklığı tarafından kovulmuştu. James Gunn, bu nedenle Suicide Squad'ın devamı için DC Comics-Warner Bros. ikilisi ile anlaştı. Ancak gerek Guardians of The Galaxy'nin oyuncularından, gerekse söz konusu serinin hayranlarından Marvel'a tepki yağdı. Marvel geri adım atarak James Gunn ile yeniden anlaştı. Ünlü yönetmenini iki stüdyo ile aynı dönemde çalışmasının önünde engel bulunmuyor. Kısacası yönetmenin Suicide Squad 2 ve The Guardians of Galaxy Vol.3 filmleri birkaç ay arayla beyaz perdede yer alacak.
Will Smith'in kadroya dönmesi beklenmiyor ama Oscar ödüllü aktris Margot Robbie kadroda yer alacak. Thor ve Avengers evreninden tanıdığımız Idris Elba da anti-kahraman ekibine katılacak.
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