The Umbrella Academy'den 3. sezon müjdesi! İşte tüm ayrıntılar!

Netflix yapımı olan popüler süper kahraman dizisi The Umbrella Academy için güzel bir haber geldi. The Umbrella Academy 3. sezon onayı aldı. Yeni sezonun prodüksiyonuna şubat ayında başlanacak...

The Umbrella Academy 3. sezon müjdesi! Resmi olarak onaylandı

Netflix dizisi The Umbrella Academy'nin ilk sezonu geçtiğimiz yıl yayınlandı ve izleyiciler tarafından ilgi gördü. Bu yaz 2. sezonuyla ekranlara döndü. 31 Temmuz'da izleyici ile buluşan 2. sezon da izleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı ve uzun süre "Netflix'te Bugünün Top 10 Listesi"nde kaldı.

Yaratıcılığını Steve Blackman ve Jeremy Slater'ın yaptığı süper kahraman dizisi The Umbrella Academy'nin üçüncü sezonu merakla bekleniyordu.

THE UMBRELLA ACADEMY 3. SEZON ONAYINI ALDI

Netflix, popüler süper kahraman şovu The Umbrella Academy'nin üçüncü bir sezon için resmen yenilediğini duyurdu. Dizinin 10 bölümden oluşacak 3. sezonunun prodüksiyonuna şubat ayında Toronto'da başlanacak.


THE UMBRELLA ACADEMY 3. SEZONDA NELER OLACAK?

1989 yılında, aynı gün esrarengiz olaylar neticesinde doğduktan sonra Sir Reginald Hargreaves adlı gizemli bir milyarder tarafından evlat edinilen ve Sir Hargreeves'in The Umbrella Academy adını verdiği akademisinde, süper güçlerini kullanarak dünyayı kurtarmak üzere eğitilen yedi "kardeşin" hikâyesini anlatan dizi, üçüncü sezonunda Hargreeves kardeşlerin tuhaf, bir o kadar da eğlenceli hikâyesini anlatmaya devam edecek.

Üçüncü sezon için geri dönen ve ikinci sezon oyuncu kadrosu arasında bulunan Ellen Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Justin H. Min, Ritu Arya ve Colm Feore rollerini tekrarlayacak. Diğer projeleri arasında "Fargo" ve "Altered Carbon" yer alan Steve Blackman dizi sorumlusu ve yönetici yapımcı olarak yer alacak.

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