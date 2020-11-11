The Umbrella Academy'den 3. sezon müjdesi! İşte tüm ayrıntılar!

Netflix dizisi The Umbrella Academy'nin ilk sezonu geçtiğimiz yıl yayınlandı ve izleyiciler tarafından ilgi gördü. Bu yaz 2. sezonuyla ekranlara döndü. 31 Temmuz'da izleyici ile buluşan 2. sezon da izleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı ve uzun süre "Netflix'te Bugünün Top 10 Listesi"nde kaldı.
Yaratıcılığını Steve Blackman ve Jeremy Slater'ın yaptığı süper kahraman dizisi The Umbrella Academy'nin üçüncü sezonu merakla bekleniyordu.
THE UMBRELLA ACADEMY 3. SEZON ONAYINI ALDI
Netflix, popüler süper kahraman şovu The Umbrella Academy'nin üçüncü bir sezon için resmen yenilediğini duyurdu. Dizinin 10 bölümden oluşacak 3. sezonunun prodüksiyonuna şubat ayında Toronto'da başlanacak.
With time travel, you never know where you'll end up. Season Three of The Umbrella Academy is on the way! pic.twitter.com/0iVAJHZNU7— NX (@NXOnNetflix) November 10, 2020
THE UMBRELLA ACADEMY 3. SEZONDA NELER OLACAK?
1989 yılında, aynı gün esrarengiz olaylar neticesinde doğduktan sonra Sir Reginald Hargreaves adlı gizemli bir milyarder tarafından evlat edinilen ve Sir Hargreeves'in The Umbrella Academy adını verdiği akademisinde, süper güçlerini kullanarak dünyayı kurtarmak üzere eğitilen yedi "kardeşin" hikâyesini anlatan dizi, üçüncü sezonunda Hargreeves kardeşlerin tuhaf, bir o kadar da eğlenceli hikâyesini anlatmaya devam edecek.
Üçüncü sezon için geri dönen ve ikinci sezon oyuncu kadrosu arasında bulunan Ellen Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Justin H. Min, Ritu Arya ve Colm Feore rollerini tekrarlayacak. Diğer projeleri arasında "Fargo" ve "Altered Carbon" yer alan Steve Blackman dizi sorumlusu ve yönetici yapımcı olarak yer alacak.
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