The Walking Dead 10. Sezon Finali (16. Bölüm) Ne Zaman Yayınlanacak?

Koronavirüs salgını nedeniyle bir türlü yayınlanamayan The Walking Dead Sezon 10 finali için tanıtım videosu yayınlandı. Videoda görülen bir karakter, pek çok teorinin de ortaya atılmasına neden oldu.