The Walking Dead 10. Sezon Finali (16. Bölüm) Ne Zaman Yayınlanacak?

Koronavirüs salgını nedeniyle bir türlü yayınlanamayan The Walking Dead Sezon 10 finali için tanıtım videosu yayınlandı. Videoda görülen bir karakter, pek çok teorinin de ortaya atılmasına neden oldu.

  • Barış Terun
The Walking Dead 10. Sezon Finali Şaşırtacak

Koronavirüs, televizyon ve sinema sektörüne ciddi zarar verdi. Aynı adlı bir çizgi-romandan uyarlanan ve kısa süre içinde bir TV kültü haline gelen The Walking Dead de, Yeni Tip Koronavirüs'ün gazabından kurtulamadı. Walking Dead'in sezon finalinin Nisan ortasında yayınlanması bekleniyordu ancak, 10.sezonun 16.bölümünün yayınlanması için biraz daha beklemek zorundayız. Şu ana dek kesin bir tarih açıklanmış değil. Ama söylentiler, bu yılın üçüncü çeyreğine işaret ediyor.

The Walking Dead Sezon 10 Bölüm 16 Tanıtım Videosundan İpuçları

Henüz bölüm yayınlanmasa da, en azından bir teaser'a sahibiz. Yayınlanan teaser, serinin tutkunları arasında merak uyandırdı ve bu bazı teorilerin havada uçuşmasına sebep oldu. Elinde iki adet kama (balta benzeri Uzak Doğu silahı) ve siyah maske takan gizemli karakter kim? 

Serinin hayranlarından bazıları bu karakterin; Adrian Kali Turner'ın canlandırdığı Duane Jones veya Lennie James'in canlandırdığı Morgan Jones olduğunu savunuyor. 

UYARI: Bundan sonraki açıklamalar spoiler içerebilir.

Morgan Jones, pandeminin başında ortaya çıktı. Morgan Jones bazı yanlış anlaşılmalar sonrasında (kürekle Rick'in kafasına vurulması ve hapsedilmesi dahil), Rick Grimes'a büyük destek verdi ve sığınak sağladı. Olayların sonrasında Morgan Jones'un karısı Jenny bir yaşayan ölü olarak uyandı. Morgan karısını vurmakta tereddüt etti. Yine de Rick, Morgan'a yardımcı oldu ve olası sığınakların haritasını ve bir silah bıraktı. Morgan, bu yaşananlardan uzunca bir süre sonra karşımıza tekrar çıktı ve 8.sezonda Scavengers mahallesini, Rick'i arkasında bırakarak kendine yuva kabul etti.

Oğlu Duayne Jones'un kaderi ise belirsiz kaldı. Zira Morgan'ın ifadeleri ciddi anlamdaki mental bozuklukları nedeniyle muğlaktı. 

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Teaser'da siyah maske giyen bir figür gözüküyor. Reddit'teki teoriler bu karakterin Duane veya Morgan olabileceği yönünde yoğunlaşıyor. Ancak Duane'in yaşı, söz konusu maskeli adamın fiziksel yapısı ile uyuşmuyor. Duane sağ kaldıysa bile, yaşça bu kadar büyük olamaz. Yine de, seri şu ana kadar pek çok sürpriz sundu: İç organları parçalanan kahramanlar bile döndü. Duane'in geri dönmesine de kimse şaşırmayacaktır. 

Bir Haber de Rick Grimes'tan...

Rick Grimes'ın, 9.sezonundaki fedakarlığı sonrasında sağ kaldığını biliyoruz. Yapımcı stüdyo, Andrew Lincoln'un canlandırdığı Rick Grimes'ın 2021 yılında sinema eseri ile karşımıza çıkacağını daha önce müjdelemişti. Koronavirüs salgını nedeniyle yayın tarihi gecikebilir. Ama bu heyecanla beklenen filme, en kötü ihtimalle 2022 yılında kavuşacağımız kesin gibi görünüyor.

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