The Walking Dead'in Negan'ı oyunculuğu bırakmayı düşündüren rolü anlattı

The Walking Dead dizisinde Negan karakterini canlandıran Jeffrey Dean Morgan bir dönem oyunculuğu bırakmayı düşündüğünü anlattı: Daha önce hiç eve gece döndüğüm ve 'Ne yapıyorum ben?' diye düşündüğüm bir sette bulunmamıştım"