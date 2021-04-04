The Walking Dead'in Negan'ı oyunculuğu bırakmayı düşündüren rolü anlattı

The Walking Dead dizisinde Negan karakterini canlandıran Jeffrey Dean Morgan bir dönem oyunculuğu bırakmayı düşündüğünü anlattı: Daha önce hiç eve gece döndüğüm ve 'Ne yapıyorum ben?' diye düşündüğüm bir sette bulunmamıştım"

Oyunculuğu bırakmayı düşündüren rolü anlattı

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