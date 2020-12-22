The Walking Dead'in Rick Grimes'ı itiraf etti! Diziden neden ayrıldı?

The Walking Dead dizisinden aniden çıkışıyla herkesi şaşırtan Andrew Lincoln (Rick Grimes), Georgia'yı unutmadı. Lincoln, 9. sezonun başlarında TWD serisinden ayrılmaya karar vermişti. Rick Grimes diziden ayrılırken, Civic Republic Military'e ait bir helikopter ile The Walking Dead'den uzağa götürülmüştü.
Rick Grimes Neden Diziden Ayrıldı?
Peki Andrew Lincoln neden The Walking Dead serisinden ayrılmak istedi?
İki çocuk babası Lincoln, yurt dışındaki ailesi ile daha fazla zaman geçirmek istediğini açıkladı. Öte yandan Lincoln, 2021 baharında çekilmesini beklediği spin-off uzun metrajlı filmi Walking Dead Universe'e dönmeye hazırlanıyor.
"Keşke Hiç Ayrılmasaydım, Felaket Bir Karardı"
The Walking Dead yıldızı, Walking Dead oyuncu kadrosu toplantısında ayrılmanın "korkunç bir karar" olduğunu söylüyor:
"Güney'in ne olduğunu bilmiyordum. Hiç Güney'e gitmemiştim. Sonra Georgia'ya gittim ve bu olağanüstü şehre, Atlanta'ya aşık oldum," dedi.
Lincoln oyuncu arkadaşlarına "Sevdiğim siz dostlarım. Demek istediğim, toprağa, yere, insanlara olan bağımız. Arthur, 10 yaşındaki oğlum, Georgia dışında bir işi kabul etmeme izin vermiyor (gülüyor). Hep özlüyor. 'Beni oraya geri götür!' diyor. Eve çocuklar için dönmüştüm ve şimdi benden bıktılar, keşke hiç ayrılmasaydım. Felaket bir karardı (gülüyor)." dedi.
Ayrılma Nedenini Açıklamıştı
Lincoln 2018'de The Walking Dead'den ayrılmadan önce Access'e yaptığı açıklamada, "Yani, kendinizi gerçekten bir baba olarak nitelerken kaçırabileceğiniz spor günleri sayılıdır. Bu yüzden bazı önemli günler için geri dönmem gerekli. Sadece etrafta bulunup eve biraz devamlılık kazandırma zamanımın geldiğini düşünüyorum." demişti.
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