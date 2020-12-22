The Walking Dead'in Rick Grimes'ı itiraf etti! Diziden neden ayrıldı?

The Walking Dead serisinden ayrılması ile izleyicileri şoke eden Andrew Lincoln (Rick Grimes), diziden ayrılma nedenini anlatırken, ayrıldığına pişman olduğunu söyledi.

The Walking Dead'in Rick Grimes'ı diziden ayrıldığına pişman

The Walking Dead dizisinden aniden çıkışıyla herkesi şaşırtan Andrew Lincoln (Rick Grimes), Georgia'yı unutmadı. Lincoln, 9. sezonun başlarında TWD serisinden ayrılmaya karar vermişti. Rick Grimes diziden ayrılırken, Civic Republic Military'e ait bir helikopter ile The Walking Dead'den uzağa götürülmüştü.

Rick Grimes Neden Diziden Ayrıldı?

Peki Andrew Lincoln neden The Walking Dead serisinden ayrılmak istedi?

İki çocuk babası Lincoln, yurt dışındaki ailesi ile daha fazla zaman geçirmek istediğini açıkladı. Öte yandan Lincoln, 2021 baharında çekilmesini beklediği spin-off uzun metrajlı filmi Walking Dead Universe'e dönmeye hazırlanıyor.

rick grimes

"Keşke Hiç Ayrılmasaydım, Felaket Bir Karardı"

The Walking Dead yıldızı, Walking Dead oyuncu kadrosu toplantısında ayrılmanın "korkunç bir karar" olduğunu söylüyor:

"Güney'in ne olduğunu bilmiyordum. Hiç Güney'e gitmemiştim. Sonra Georgia'ya gittim ve bu olağanüstü şehre, Atlanta'ya aşık oldum," dedi.

Lincoln oyuncu arkadaşlarına "Sevdiğim siz dostlarım. Demek istediğim, toprağa, yere, insanlara olan bağımız. Arthur, 10 yaşındaki oğlum, Georgia dışında bir işi kabul etmeme izin vermiyor (gülüyor). Hep özlüyor. 'Beni oraya geri götür!' diyor. Eve çocuklar için dönmüştüm ve şimdi benden bıktılar, keşke hiç ayrılmasaydım. Felaket bir karardı (gülüyor)." dedi.

Ayrılma Nedenini Açıklamıştı

Lincoln 2018'de The Walking Dead'den ayrılmadan önce Access'e yaptığı açıklamada, "Yani, kendinizi gerçekten bir baba olarak nitelerken kaçırabileceğiniz spor günleri sayılıdır. Bu yüzden bazı önemli günler için geri dönmem gerekli. Sadece etrafta bulunup eve biraz devamlılık kazandırma zamanımın geldiğini düşünüyorum." demişti.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Mate 40 Pro'yu inceledik!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 24 Aralık 2020 aktüel kataloğunda TV, bluetooth kulaklık ve daha birçok ürün...
63. Grammy Ödülleri adayları belli oldu
Kış lastiği hangi araçlar için zorunlu? (2020-2021) Kış lastiği ne zaman takılmalı?
Atiye 3. sezon tarihi belli mi? Atiye 3. sezon ne zaman yayınlanacak?
Günün En çok Okunanları
İşte En İyi Fotoğrafı Çekmenin Teknikleri
iPhone 11 Pro Varken, iPhone 12 Pro Satın Alınır mı?
CyberPunk 2077'nin "Mobil" Sürümü Çıktı; Ama Fidye Yazılımı Olarak!
Samsung ve Oppo, Cep Telefonu Üretiminin Bir Kısmını Türkiye'de Yapacak
Turkcell'den Startuplara Destek Programı

 

 