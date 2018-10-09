The Walking Dead'in Akıbeti Belli Oldu!

Telltale Studios yolun sonuna gelmiş olabilir ama The Walking Dead serisinin akıbeti hiç de sandığınız gibi kötü olmayacak!

The Walking Dead Skybound'a Emanet!

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