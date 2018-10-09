The Walking Dead'in Akıbeti Belli Oldu!
Telltale Studios yolun sonuna gelmiş olabilir ama The Walking Dead serisinin akıbeti hiç de sandığınız gibi kötü olmayacak!
Telltale'in bir stüdyo olarak yolun sonuna geldiği oyun dünyası tarafından şaşkınlıkla karşılanan bir gerçek. Birçok oyun severin aklına gelen soru ise doğal olarak The Walking Dead'in final sezonunun akıbetinin ne olacağı idi.
Yeni bir duyuru ise oyunseverleri sevindirecek gibi görünüyor: The Walking Dead'in final sezonu yarıda kalmayacak. Skybound Entertainment, dev ismi Telltale Games'den devralıyor.
Bilmeyenler için ekleyelim; Skybound Entertainment The Walking Dead'in yaratıcılarından olan Robert Kirkman'ın sahibi olduğu bir oyun firması.
Variety'nin raporuna göre, New York Comic-Con'a katılan Kirkman, konuşmasında bu konudaki soruları da cevaplamayı ihmal etmedi. Kirkman'a göre Telltale Games ile oyunun dördüncü sezonu üzerinde çalışılması konusunda başarılı bir anlaşmaya varıldı. Dahası, bu Telltale Games'in kapanması ile kapıya konan 300 Telltale Games çalışanı için de iyi bir haber olabilir. Henüz bu konuda net bir anlaşmaya varılmasa da Kirkman, oyunun orijinal geliştiricilerinin oyunun son bölümlerinde de çalışıyor olmaları için uğraş veriyor.
We're SO happy to announce that we've reached a deal with @telltalegames that will allow Skybound to continue #TheWalkingDead: The Final Season! Let's wrap up Clem's story right! More details to come soon. pic.twitter.com/ShyREw65iq— Skybound Games (@skyboundgames) October 7, 2018
Henüz belli olmayan bir başka detay ise Kirkman'ın bu oyun serisini kendi stüdyosunun çatısının altında devam ettirip ettirmeyeceği. Kirkman'ın elinde son oyun ile ana karakter konumunda olan Clementine'ın hikayesini sona erdirme ihtimali de var.
The Walking Dead: The Final Season geçtiğimiz hafta Telltale Games'in kapanması ie raflardan geri kaldırılmıştı. Bu noktada oyunun tekrar satın almaya açılıp açılmayacağı veya Skybound'un Telltale Games ismi olmadan yeni bir oyunu raflara getirip getirmeyeceği ihtimali de akıllarda kalan başka bir soru.
Bununla birlikte Skybound Entertainment'ın oyunun detayları ile ilgilendiği ve geliştiricilerle anlaşma yapmaya çalıştığı bu süreçte The Walking Dead serisinin hayranları son iki bölümü daha uzun bir süre beklemek durumunda kalabilir.
Doğan Kürşat Aktaş
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