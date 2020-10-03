The Witcher 2. sezon çekimlerinden görüntüler! İşte Ciri'nin kostümü

The Witcher 2. sezon heyecanla beklenirken çekimler de hız kesmeden devam ediyor. Çekimlerden paylaşılan karelerde Ciri'nin eğitim aldığı bölge ve yeni kıyafetleri dikkat çekti. İşte Witcher 2. sezon detayları...