The Witcher 2. sezon görselleri gelmeye devam ediyor! Ciri için atak zamanı

The Witcher 2. sezon heyecanla beklenirken çekimler de hız kesmeden devam ediyor. Çekimlerden paylaşılan karelerde Ciri'nin eğitim aldığı bölge ve yeni kıyafetleri dikkat çekti. Netflix de The Witcher 2. sezon'dan ilk görselleri ve Ciri'yi paylaştı. İşte Witcher 2. sezon detayları...