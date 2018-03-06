The X-ONE H1: Mors Alfabeli Akıllı Saat!
The X-ONE H1, yazılı mesajların mors alfabesi transkripsiyonunu sunan fazlasıyla akıllı bir saat...
- H. Hüseyin Öztürk
Akıllı saatler firmaların umduğu gibi trend olmadı. Buna rağmen şu an piyasada teknoloji firmaları ve moda markaları tarafından sunulan yüzlerce farklı seçenek var. Eğer özel bir şey satın almak istiyorsanız, X-ONE H1 hoşunuza gidebilir. Bu akıllı saatin hem mekanik hareketleri var, hem de internete bağlanabiliyor.
İsviçre yapımı saat, çelik ve safir gibi materyallerden yapılmış. Saatin hareketleri mekanik olsa da, bir anakartı da var ve bu sayede kullanıcıya bildirimler gönderebiliyor. Kullanıcıyı aramalar ve mesajlar konusunda uyarabilmesinin yanında, müziği kontrol edebiliyor, bir adım sayar olarak kullanabiliyor ve daha birçok işlevi barındırıyor. En ilginç özelliği ise, gelen mesajları mors alfabesine dönüştürüp bunu ekranında yanıp sönen ışıkla göstermesi.
Bu yazıyı yazdığımız sırada, projenin sermayesi tamamlanmış durumda. Kickstarter'da 35.000 dolar olan ilk hedefini aşan saat projesi için sıradaki adımın ne olacağı bekleniyor. Ama bu ürüne yatırım yapmak, mutlaka piyasaya çıkacağı manasına gelmeyeceği için dikkatli hareket etmelisiniz. Projenin Kickstarter sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.
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