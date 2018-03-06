The X-ONE H1: Mors Alfabeli Akıllı Saat!

The X-ONE H1, yazılı mesajların mors alfabesi transkripsiyonunu sunan fazlasıyla akıllı bir saat...

  • H. Hüseyin Öztürk
The X-ONE H1: Mors alfabeli akıllı saat!

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