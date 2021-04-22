Thodex hakkında soruşturma... 2 milyar dolarlık vurgun iddiası...

Türkiye'de faaliyet gösteren kripto para borsalarından Thodex'te iki gündür işlem yapılamıyor. Bugün basına yansıyan haberlere göre platformun kurucusunun 2 milyar dolarlık kripto para ile yurt dışına çıktığı iddia ediliyor. AA'nın haberine göre ise kripto para borsası Thodex hakkında soruşturma başlatıldı.