THY'nin 'TK1920' kodlu özel uçuşu başladı! Flightradar'dan nasıl izlenir?

Türk Hava Yolları (THY) Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 'TK1920' kodlu özel uçuş yapıyor. Uçuş "Flightradar24" üzerinden takip ediliyor.