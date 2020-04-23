THY'nin 'TK1920' kodlu özel uçuşu başladı! Flightradar'dan nasıl izlenir?

Türk Hava Yolları (THY), Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında bugün özel uçuş düzenliyor. "TK1920" olarak belirlenen sefer saat 09:00'da başladı.
23 Nisan 1920 tarihine atfen sefer sayısı "TK1920" olarak belirlenen özel sefer, uçuş takip verilerinin yer aldığı canlı hava trafiği sitesi "Flightradar24" üzerinden takip ediliyor.
THY'İN 'TK1920' KODLU ÖZEL UÇUŞUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Radardaki görüntülerde, Türk Hava Yolları (THY) uçağının ay ve yıldızı çizdiği görülüyor.
??????— Türk Hava Yolları (@TK_TR) April 23, 2020
Dünyanın en büyük bayrağı bize ait!
Bu gurur hepimizin.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.#TürkHavaYolları #AyYıldızGöklerde #23Nisan #TK1920 pic.twitter.com/d4oOZshkUC
THY'nin özel uçuşu hakkında hazırlayacağı reklam filmi ise saat 19.20'de resmi sosyal medya hesaplarından yayınlanacak.
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, bayrak taşıyıcı havayolu, 23 Nisan 1920 tarihine atfen sefer sayısını "TK1920" olarak belirlediği uçuş ile ilgili sosyal medya hesaplarından da tanıtım içerikleri paylaştı.
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