THY'nin 19 Mayıs özel uçuşu için hatıra bilet nasıl alınıyor?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel olarak THY İstanbul'dan Samsun'a özel uçuş gerçekleştirecek. Bu özel uçuş için hatıra bilet almak mümkün. Peki, THY'nin 19 Mayıs özel uçuşu için hatıra bilet nereden, nasıl alınıyor?
SEFER SAYISI: TK1919
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlattığı tarihten 101 yıl sonra, 19 Mayıs 2020'de İstanbul'dan Samsun'a düzenlenecek uçuş, TK1919 sefer sayısı ile gerçekleşecek.
HATIRA BİLET NEREDEN ALINIYOR?
THY'nin bu tarihi yolculuğuna evlerinde kalarak katılmak isteyenlar "www.tarihiyolculuk.com" adresi üzerinden hatıra biletlerini oluşturabilecek. Oluşturulan hatıra biletler bugünden itibaren "#TarihiYolculuk ve #TK1919" etiketleriyle sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılabilecek.
19 MAYIS UÇUŞU İÇİN HATIRA BİLET NASIL ALINIYOR
THY 19 Mayıs özel uçuşuna hatıra bileti www.tarihiyolculuk.com adresinden hazırlayabilirsiniz.
THY'nin ilgili sayfasında özel uçuş için "19 Mayıs'ta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlattığı yere, Samsun'a uçuyoruz. Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu olarak, tüm vatandaşlarımızı bu özel uçuşa davet ediyoruz. Siz de bu tarihi uçuşumuza katılarak hatıra biletinizi alın, dünyanın en yüksek katılımlı uçuşuna hep birlikte imza atalım" ifadeleri yer alıyor.
Sayfada isim ve soyadı kısmını doldurarak ve bilgilendirme kutucuğunu doldurarak bilet oluşturmak mümkün. Sitede tekrar bilet hazırlayarak farklı tasarımlarda hatıra biletler elde etmek mümkün.
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