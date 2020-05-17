THY'nin 19 Mayıs özel uçuşu için hatıra bilet nasıl alınıyor?

Türk Hava Yolları (THY), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel olarak Samsun'a tarihi bir uçuş gerçekleştirecek. Bu tarihi uçuş için hatıra bilet oluşturabilirsiniz. Peki, THY'nin 19 Mayıs uçuşu için hatıra bilet nereden, nasıl alınıyor? İşte detaylar: