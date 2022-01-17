TikTak City ile Dakikalık Elektrikli Araba Kiralama Başlıyor

TikTak, yeni hizmeti TikTak City ile şehirde çevre dostu dakikalık elektrikli araba kiralama devrini başlatıyor.

TikTak City'le Dakikalık Elektrikli Araba Kiralama

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 7 Ekim aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve akıllı saat sürprizi
A101 30 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 23 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 16 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var

Günün En çok Okunanları
Nvidia, RTX 3090 Ti'nin Üretimini Daha Başlamadan Durdurdu!
Espri yapan insansı robot herkesin ilgisini topladı
Google'ın Katlanabilir Telefonu Pixel Fold'dan Şaşırtan Sinyaller!
Subaru, 1.000 Beygirlik Elektrikli Canavarı STI E-RA ve Fazlasını Tanıttı!
Andoid'de 2G Bağlantıları Kapatıldı, Sıra iOS'a Baskı Yapmaya Geldi!

 

 