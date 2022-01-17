TikTak City ile Dakikalık Elektrikli Araba Kiralama Başlıyor

Dakikalık araba kiralamanın lider markası TikTak, yeni hizmeti TikTak City ile 11 Ocak'tan itibaren elektrikli arabalarıyla hizmet vermeye başlıyor. İstanbullular, otomotiv sektörünün gelecek trendlerine yön verecek elektrikli araçlara, yeni nesil akıllı ulaşım çözümü TikTak ile artık kolayca erişebilecek.
30 farklı model ve 3 bini aşkın arabasıyla serbest dolaşım modeliyle hizmet veren TikTak, TikTak City ile şehirdeki kilit noktalarda yer alan İspark'lara elektrikli arabalarını yerleştirerek kullanıcılarına şehir içinde pratik, konforlu ve ekonomik bir ulaşım imkanı sunuyor.
İstanbullular, Avrupa ve Asya kıtasındaki belirli İspark istasyonlarında yer alacak TikTak City arabalarını kiralayarak, istedikleri yere gidip, işlerini tamamladıktan sonra diledikleri bir TikTak City İspark noktasına arabayı bırakabilecekler. Elektrikli arabalar sayesinde çevre dostu ulaşıma katkıda bulunan TikTak City, şehir hayatında elektrikli araçlarla ulaşım rahatlığı yaşamak isteyenleri bekliyor.
TikTak City'de kullanılan dakika üzerinden kira ücreti ödeniyor. Her kiralama başı 200 kilometre ücretsiz kullanım hakkına sahip olunuyor. Elektrikli Renault Zoe'lerin yer alacağı TikTak City'de arabaların dakikası 1,59 TL'den kiralanabilecek.
Yeni hizmetleri TikTak City'yi değerlendiren TikTak Kurucusu Ersan Öztürk, "Hedefimiz, İstanbul'da gündelik hayatın önemli ulaşım çözümlerinden biri haline gelmek. Bu doğrultuda hem araba parkımızın genişlemesine hem de şehir içi ulaşımda farklı modeldeki araç paylaşım yöntemlerine yatırım yapacağız. Büyüme stratejimizde çevreye duyarlı elektrikli arabalar önceliğimiz olacak." dedi.
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