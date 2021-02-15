Tiktok canlı yayınında korkunç tehditler yağdırmıştı! Tutuklandı

Tiktok üzerinden yaptığı yayınla bir kadını; 'Onu bulup yakacağım. Sonu Özgecan gibi olacak' diyerek ölümle tehdit eden ve büyük tepki çeken şüpheli tutuklandı.

Tiktok canlı yayınında tehditler yağdırmıştı!

 TikTok'ta yaptığı yayında bir kadını öldürmekle tehdit eden; Merlin Samirşah rumuzunu kullanan S.B, 'silahla tehdit' suçundan tutuklandı.

Geçtiğimiz günlerde  TikTok'ta yapılan bir yayın sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Söz konusu yayında Merlin Samirşah rumuzunu kullanan bir kişi, Hacer adlı bir kadın hakkında korkunç tehditler savurmakta, "Onu bulup yakacağım. Özgecan Aslan gibi olacak sonu" demekte; tecavüz ve ölümle tehdit etmekteydi. Videoya tepki yağdı. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TikTok'ta yaptığı canlı yayında bir kadını yakarak öldürmekle tehdit eden "Merlin Samirşah" rumuzlu şüpheli hakkında soruşturma başlattı.

Gözaltına alınan S.B., emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği  şüphelinin "silahla tehdit" suçundan tutuklanmasına karar verdi.  

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