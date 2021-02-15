Tiktok canlı yayınında korkunç tehditler yağdırmıştı! Tutuklandı

Tiktok üzerinden yaptığı yayınla bir kadını; 'Onu bulup yakacağım. Sonu Özgecan gibi olacak' diyerek ölümle tehdit eden ve büyük tepki çeken şüpheli tutuklandı.