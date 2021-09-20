TikTok'ta Eğitici İçeriklerin Sayısı Giderek Artıyor

TikTok, filmden spora, modadan müziğe, sanata bir çok alanda geniş bir topluluğu içinde barındırıyor. Pek çok insanın kendini rahatlıkla ifade edebildiği platformda, eğitici ve bilgi verici içerikler de yer alıyor.