TikTok'ta Eğitici İçeriklerin Sayısı Giderek Artıyor

TikTok, filmden spora, modadan müziğe, sanata bir çok alanda geniş bir topluluğu içinde barındırıyor. Pek çok insanın kendini rahatlıkla ifade edebildiği platformda, eğitici ve bilgi verici içerikler de yer alıyor.
İşte TikTok'ta yer alan bilimsel ve eğitici hesapların listesi;
Aleyna Kılıç
İşaret dilinde konuşmayı bilen Aleyna; günlük hayatta sürekli kullandığımız cümlelerin, belli başlı isim ve fiillerin işaret dilinde nasıl anlatılabileceğini gösteriyor. Kendi hayatından anları da paylaşan Aleyna, sevilen şarkı sözlerini de işaret diliyle anlatmayı seviyor. Ortalama 90 bin civarından takipçisi olan Aleyna'nın bugüne kadar çektiği videolar ortalama 1.6 milyon beğeni aldı.
1 Dakikada İngilizce
İçinde bulunduğumuz dönemin olmazsa olmazı artık İngilizce. İnsanlar, tüm dünyanın konuştuğu bu dili öğrenmek için ders alıyor, kurslara katılıyor ve çeşitli platformlar aracılığıyla pratik yapıyor. 1 Dakikada İngilizce hesabı TikTok üzerinden, günlük hayatta kullanılan pratik cümleleri, deyimleri ve sürekli karşımıza çıkabilecek ifadeleri anlatıyor. İsminden de anlaşıldığı gibi ortalama birer dakikalık videolar paylaşan TikTok hesabı aracaılığıyla birbirlerine benzer ifadelerin telaffuzlara göre nasıl farklı anlamlara geldiğini de öğrenebilirsiniz.
Pinky Pearly
Laboratuvarda yapılan deney ve araştırmaları izlemeyi sevenler için, Pinky Pearly ideal bir hesap. Renkli saçlarından esinlenerek TikTok hesabının adını belirleyen Deniz Periz, laboratuvarda yaptığı deneyleri, çalışmaları ve araştırmaları kısa videolar olarak paylaşmayı seviyor. Deney tüpleri içindeki biyolojik hayatı görmek isteyenler TikTok'taki bu küçük laboratuvara göz atabilirler.
Evrim Ağacı
ODTÜ Biyoloji ve Genetik Kulübü tarafından 2010 yılında kurulan Evrim Ağacı platformu, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen popüler bilim platformlarında biri. Çağrı Mert Bakırcı öncülüğünde kurulan Evrim Ağacı platformu da TikTok'a katılanlar arasında yerini aldı. Doğa bilimleri hakkında öğretici videolar paylaşan Evrim Ağacı, bilim konusunda merak edilen pek çok soruya kısa videolarla cevap veriyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın