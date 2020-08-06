TikTok İçin "Sürpriz Talip" İddiası: Şimdi de Ortaya Apple İddiası Çıktı

Popüler sosyal medya uygulaması hakkındaki söylentilere katkıda bulunan yeni bir habere göre, Microsoft gibi Apple da, TikTok'u satın almak ile ilgileniyor olabilir.
Axios'un birden fazla isimsiz kaynaktan (ayrıca bu kaynakların Apple içerisinden olmadığı da belirtiliyor) alıntı yaparak bildirdiği haberde Apple, TikTok ile ilgilenen farklı firmalardan sadece biri daha olarak anılıyor. iPhone üreticisi henüz konu hakkında açık bir yorum yapmış değil. Ancak Bloomberg, firmanın TikTok'u satın almak hakkında hiçbir görüşme yapmadığını ve bir anlaşma ile ilgilenmediğini öğrendiğini iddia ediyor ve bu haberleri yalanlıyor.
Pekin merkezli teknoloji firması ByteDance, kısa videolar ile bilinen TikTok'un sahibi konumunda. Firmanın Çin bağlantıları, TikTok'un ABD merkezli bir firmaya satılması veya ABD'de kullanılmasının potansiyel olarak yasaklanması için politik bir baskı haline geldi.
Microsoft ise, TikTok'un satın alımı ile ilgili "devam eden görüşmeleri" hakkında gayet açık bir şekilde konuşmaktan kaçınmıyor.
Geçtiğimiz Salı günü de Fox Business, Google ve Facebook'un da geçmişte TikTok ile ilgilendiklerini ve TikTok'un gerçekten pek çok potansiyel alıcısının olduğunu belirtmişti. Google ve Facebook ise henüz konu hakkında bir açıklama yapmış değil.
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