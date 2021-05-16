TikTok'a Kullananlara Müjde: Yeni Bir Bölüm Daha Geliyor!

Tüm dünyayı etkisi altına alan TikTok, bir kısım insanlar tarafından büyük bir heyecanla kullanılırken, bir diğer kısım tarafından ise tam anlamıyla bir saçmalık olarak yorumlanıyor. Çin'in en büyük sosyal medya platformları arasına giren TikTok, yakında bir bölüme ve özelliğe daha kavuşacak.
TikTok'un büyük bir kullanıcı ağına sahip olduğu aşikar. O nedenle buradaki müşteri potansiyelini kullanmak isteyen şirket, sonunda TikTok platformunu da e-ticarete adapte etmeye karar vermiş. Facebook, Instagram ve türevlerinde de görüldüğü gibi yakında TikTok'ta da satış kanallarını kullanmaya başlayacak. Aslında başarısını ve kullanıcı kitlesini düşününce, harekete geçmekte geç kalındığı bile söylenebilir. Fakat aslında şirketin bu ilk hamlesi değil.
TikTok'un ana şirketi olan ByteDance, 2019 yılında çevrimiçi alışverişi sosyal medya uygulamasına getirmeye çalışmıştı. Ancak burada kurulmaya çalışılan ortaklıklarda yol alamayan Çinli şirket, sonrasında bu düşünceyi askıya almıştı. Şimdi ise görünüşe göre anlaşmalar sağlanmış ve artık TikTok da satış arenasına girecek.
Şu an TikTok'taki alışveriş bölümü deneme sürecinde. Deneme sürecinin ne kadar süreceği şimdilik bilinmiyor. Süreç tamamlandıktan sonra ise ülke ülke kullanımına başlanacak ve bununla beraber yeni iş ortaklıklarının da önü açılacaktır.
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