TikTok, Önemli Bir Değişiklik Yapmak İçin Günleri Saymaya Başladı

Facebook, Twitter ve Instagram gibi sosyal medya devleri, kişiselleştirilmiş reklamlar sunmak için insanların diğer sitelerdeki aktivitelerini takip etmelerini engellemelerine izin veriyor. Ancak uygulama içi aktiviteler için kişiselleştirilmiş reklamlardan çıkma seçeneği bulunmuyor. Örneğin Facebook, geçtiğimiz ay kişiselleştirilmiş reklamları savunarak bir kez daha bu sistemin küçük işletmelerin büyümesine yardımcı olduğunu belirtmişti.
Görünene göre TikTok da benzer bir konum alıyor. The Verge'ün haberine göre TikTok, 15 Nisan tarihi itibariyle uygulama içi aktivitelerinize bağlı olan kişiselleştirilmiş reklamları zorunlu kılacak. Bunun anlamı da, yeni kullanıcı sözleşmesi ile beraber bu tür reklamları ekranınızda görmekten kaçamayacağınız oluyor.
TikTok, şu anda genel reklamları mı görmek istediğinizi yoksa beğendiğiniz videolar veya etkileşime geçtiğiniz reklamlar gibi uygulama içi aktivitelerinizi temel alan kişiselleştirilmiş reklamları mı görmek istediğinizi seçmenize imkan tanıyor. Bu değişimdeki hedef, işletmelerin daha fazla tüketiciye ulaşabilmesini sağlamak olarak açıklanıyor.
Uygulama üzerinde gösterilen bir uyarıya göre önümüzdeki aydan itibaren bu seçenekler değişecek ve "gördüğünüz reklamlar, TikTok üzerinde yaptıklarınızı temel almaya başlayabilir." Ancak hizmetin diğer uygulama ve internet sitelerindeki aktivitelerinizi takip etmesine izin vermeme seçeneğiniz halen bulunuyor. Bu, Google'ın bu ayın daha erken dönemlerinde değiştirme sözü verdiği poliçenin bir benzeri olarak gözüküyor. Google, önümüzdeki yıl içerisinde çerezleri devre dışı bırakmaya başlayarak, kullanıcı gizliliğini riske atmadan reklamcıların ilgili sonuçlara ulaşmasını sağlayarak gizliliği koruyan API'lere odaklanmaya karar vermişti.
TikTok'un bu değişikliği ayrıca Apple'ın, iOS üzerinde uygulamaların sizi takip etmeye çalışıp çalışmadığını görmenize imkan tanıyacak yeni bir poliçeyi yayımlamaya hazırlanması ile aynı zamanda geliyor. Bu da uygulama geliştiricileri, reklamlarının çalışma şekillerini değiştirmeye zorladı.
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