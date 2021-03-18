TikTok, Önemli Bir Değişiklik Yapmak İçin Günleri Saymaya Başladı

TikTok, daha önce seçiminize bağlı olarak sunduğu reklamlar için önemli bir değişiklik yapmaya hazırlanıyor...

  • Levent Öztürk
TikTok reklamları değişiyor

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