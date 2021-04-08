TikTok'tan Otomatik Altyazı Özelliği: TikTok'a Altyazı Nasıl Eklenir?

TikTok, uygulamasındaki erişilebilirlik seçeneklerini geliştirmek adına yaptığı duyuruda, kullanıcıların okuması veya dinlemesi için otomatik altyazılar oluşturan auto-caption özelliğini sunduğunu belirtti.
Bu seçenek, içerik geliştiriciler için bir video yüklendikten veya kaydedildikten sonra düzenleme sayfasında mevcut. Ayrıca geliştiriciler, eğer gerekli ise ince ayar yapmak için otomatik olarak oluşturulan altyazıları düzenleyebiliyor. Kullanıcıların altyazıları kapama seçenekleri de bulunuyor. Altyazıları kapamak için paylaşma panelini açmak ve burada altyazıları kapatmak yeterli oluyor.
Özellik başlangıçta Amerika İngilizcesi ve Japonca dillerinde mevcut olacak ve diğer diller için destek ilerleyen aylarda eklenecek. Firmanın da belirttiği üzere bu özellik, uygulamanın erişilebilirliği için yayımlanan ilk özellik değil. Diğer özelliklerin arasında animasyonlu küçük resim, videolarının ışığa karşı hassas epilepsiyi tetikleyebilecek etkiler içerdiğine karşı geliştiricileri uyaran bir hatırlatıcı ve bir yazıdan-konuşmaya özelliği bulunuyor.
TikTok uygulamaya yeni özellikler eklemeye devam ediyor ve bunların arasında, geçtiğimiz ay platform üzerinde "nezaketi" arttıran özelliklerin eklenmesi de bulunuyor. Bir özellik, yaratıcıların yorumları filtrelemesine izin verirken bir başkası da kullanıcıların "uygunsuz veya kibar olmayan" yorumlarını tekrar düşünmelerini öneren bir açılır bildirim ile uyarıda bulunuyor.
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