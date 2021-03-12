TikTok, Platforma Eklediği 2 Yenilikle Zorbalık ve Tacize Savaş Açtı

Online zorbalık ve taciz olaylarında görülen artış, popüler video paylaşım platformu TikTok'un yeni önlemler almasına neden oldu.

TikTok'tan yeni önlemler

Sosyal ağ platformları, saldırgan yorumları otomatik olarak algılayan araçlarla siber zorbalığa engel oluyor. Örneğin Instagram, 2019'da kötü niyetli yorumları kontrol etmek ve kullanıcıları bunları yayınlamadan önce bilgilendirmek için tasarlanmış yapay zeka destekli bir özellik başlatmıştı.

TikTok da bugün, platformda "nezaketi" teşvik etmeyi amaçladığını söylediği iki yeni benzer yeteneği duyurdu. Bu özelliklerden biri, "uygunsuz veya kaba" bir yorum yazdığınızda göndermeden önce sizi uyarıyor. Yorumunuzu yayınlamadan önce yeniden gözden geçirmenizi ve düzenlemenizi isteyen bir uyarı kutusu açılıyor. Ayrıca TikTok, topluluk kurallarını ihlal edebilecek kelimeler tespit ettiğinde de bir uyarı görüntülüyor. Ancak bu özellik saldırgan yorumları yüzde yüz engellemiyor, zira kullanıcı uyarı kutusunu kapattıktan sonra yorumu yine de yayınlayabiliyor.

Diğer özellik, içerik oluşturucuların içeriklerinde ne tür yorumların görüneceğini kontrol etmelerine olanak tanıyor. Onaylanmamış yorumların videolarınızda görünmemesi için "Tüm Yorumları Filtrele" özelliğini etkinleştirebiliyorsunuz. Bu özellik, yorum filtreleri menüsünden etkinleştirilebiliyor. Burada spam ve saldırgan yorumları filtrelemeniz ve belirli anahtar kelimeleri engellemeniz mümkün.  

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