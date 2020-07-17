TikTok'a rakip Instagram Reels geliyor! Instagram Reels nasıl kullanılır?

TikTok'un birçok ülkede yasaklanmasının ardından Instagram boşluğu Reels uygulamasıyla doldurmaya hazırlanıyor. Reels, ağustos ayının başında ABD de dahil olmak üzere 50'den fazla ülkede lansmanını gerçekleştirecek. Peki Instagram Reels özelliği nedir?