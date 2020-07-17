TikTok'a rakip Instagram Reels geliyor! Instagram Reels nasıl kullanılır?

Gelişen teknoloji ile birlikte sosyal medya araçlarına bir yenisi ekleniyor. Var olan sosyal medya araçları da kendilerini geliştirerek yeni özellikler piyasaya sürüyor. TikTok'un hızlı büyümesini gören Instagram, aynı başarıyı tekrar kazanmak için harekete geçti.
Instagram, Reels uygulamasıyla kullanıcıların kısa videoları paylaşmasına imkan sağlayan bir platform hazırlıyor. Bir hafta önce Hindistan'da TikTok'un yasaklanmasının ardından, Instagram, TikTok benzeri Reels özelliğini Hindistan'da test etmeye başlandı.
Reels'i ön plana çıkarmaya başlayan Instagram, özelliğin kapsama alanını da genişletiyor. Şimdiye kadar sadece Brezilya'da kullanılabilen servise artık Almanya ve Fransa'da da erişilebilecek. Reels hala TikTok'un kapsayıcılığından uzak olsa da, Instagram'ın bu özelliğin büyümesi için gerekli ortamı yavaş yavaş inşa ediyor. Ancak hangi ülkelerin bu listede olacağı henüz bilinmiyor.
INSTAGRAM REELS ÖZELLİĞİ NELER SUNUYOR?
Reels özelliği ile Instagram, kullanıcıların ses ve müzik içeren kısa videolar paylaşmasına ve düzenlemesine izin verecek. Hazırlanan bu kısa videoların süresi 15 saniyeyi geçmeyecek. Kullanıcılar Instagram Reels üzerinden oluşturdukları bu videoları özel bir sekme altında saklayabilecekler ve hikayelerinde paylaşabilecekler.
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