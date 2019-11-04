TikTok'un Sahibi ByteDance'tan Akıllı Telefon

Son zamanların popüler uygulaması TikTok'un sahibi ByteDance, ilk akıllı telefonunu Çin'de satışa sundu!

TikTok'un Sahibi ByteDance'tan Akıllı Telefon

TikTok'un sahibi ByteDance'ın dedikodusu yapılan telefonu, gerçeğe dönüştü. Jianguo Pro 3, Çinli telefon üreticisi Smartisan'ın çalışmalarının bir parçası ve Smartisan markası altında satılacak.

ByteDances'ın bir dizi Smartisan patentini ve çalışanını işe aldığı bu senenin başlarında ortaya çıkmıştı. ByteDance'ın yardımıyla geliştirilen ve ByteDance'ın markasını içeren işlevlere yer veren Jianguo Pro 3, TikTok'un Çince sürümü Douyin ile geliyor. Douyin'i kilit ekranını sürükleyerek hızla çalıştırabiliyorsunuz. Uygulama, TikTok efektlerini herhangi bir uzunluktaki videoya uygulamaya izin veriyor.

Snapdragon 855+ işlemci, 12GB'a kadar RAM, 256GB depolama ve dört kamerayla gelen Jianguo Pro 3, yaklaşık 412 dolarlık fiyatıyla Çin'de satışa sunulmuş durumda.

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