TikTok'un Sahibinden Sürpriz Bir Adım Daha!

Kendi telefonunu geliştiren TikTok'un sahibi ByteDance, farklı kategorilere dalış yapmayı henüz bitirmiş değil. Financial Times'ın kaynaklarına göre ByteDance, sosyal medya özellikleri bulunan bir müzik akış hizmeti için planlar yapıyor.
Hizmetin aylık 10 doların altında bir üyelik ücretiyle geleceği iddia ediliyor (Spotify, Apple Music gibi hizmetlerin yurt dışı fiyatının altında). ByteDance'ın müzik kataloğu için Sony, Universal ve Warner ile görüşmeler içerisinde olduğu söyleniyor. İddiaya göre hizmet, Brezilya, Hindistan ve Endonezya gibi ülkelere aralıkta açılabilir.
1 milyardan fazla kullanıcısı olan TikTok'un başarısında müziğin önemli bir rolü var. Firma, müzik alanına adımını atabilir ancak önündeki önemli bir zorluğu nasıl aşacağını hesaplamış olması gerekiyor: Kullanıcıların çoğu, müzik hizmetlerine zaten üye olmuş durumdalar ve onları sahip olduklarından vazgeçirmek, çok kolay olmayabilir.
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