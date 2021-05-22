TikTok, Şimdi de "Toplu Silme" Dönemini Başlattı

TikTok, son birkaç ayda siber zorbalığa karşı mücadelede büyük adımlar attı. En son olarak şirket, onaylanmamış yorumların videolarınızda görünmesini engelleyen ve bir pop-up (açılır pencere) özelliği ile birlikte bir "kaba" yorumu yayınlamadan önce yeniden değerlendirmenizi isteyen yorum filtrelerini kullanıma sunmuştu.
Şimdi ise TikTok, platformda içeriğinizdeki yorumlar bölümünü daha fazla kontrol etmenizi sağlayan yeni bir özelliği duyurdu. Yeni özellik, taciz edildiğinizi düşünüyorsanız, birden çok yorumu aynı anda kaldırmanıza imkan tanıyor. Ayrıca, videolarınıza istenmeyen yorumlar gönderenlerin sahip olduğu birden fazla hesabı toplu olarak engellemeniz mümkün. Bir seferde en fazla 100 yorum veya hesap silinebilir veya engellenebilir.
Yorumları toplu olarak kaldırmak için kalem simgesine dokunup ardından tek seferde silmek istediğiniz birden fazla yorumu seçebilirsiniz. Bu, TikTok'un platformunda zorbalıkla mücadeleye yardımcı olma çabasının en son adımı olarak karşımıza çıkıyor. Hizmet, 13 ile 17 yaşları arasındaysanız özel mesajlara ve yorumlara zaten sınırlamalar getiriyordu. Bu ayın başlarında, platformda çocuk güvenliğini artırmak için Teknoloji Koalisyonuna da katıldı.
Yeni özellik, belirli ülkelerde kullanılabilir durumda. TikTok, önümüzdeki birkaç ay içinde bunu tüm kullanıcılarına sunacağını açıkladı.
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