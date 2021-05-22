TikTok, Şimdi de "Toplu Silme" Dönemini Başlattı

TikTok, son zamanlarda attığı önemli adımlara bir yenisini daha ekledi; "toplu silme" dönemini resmi olarak başlattığını duyurdu.

  • Levent Öztürk
TikTok, Şimdi de "Toplu Silme" Dönemini Başlattı

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