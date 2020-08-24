TikTok ve Donald Trump Arasındaki Savaş, Mahkemeye Taşınıyor

ABD'nin ve ABD başkanı Donald Trump'ın ulusal güvenliğine karşı bir tehdit olarak gördüğü TikTok, kendisine uygulanacak olan yasağı mahkemeye taşıyor.

TikTok, Trump Yönetimini Mahkemeye Taşıyacak

2020, ABD'deki varlığını sürdürmeye çalışan sosyal platform TikTok için zor bir sene olmaya devam ediyor. ABD başkanı Donald Trump, TikTok'un ana firması ByteDance'ın işini ABD merkezli bir firmaya satmaması halinde engelleneceğini söylemişti.

Donald Trump bu ayın başlarında, WeChat ve TikTok gibi Çinli şirketlerin ABD'deki faaliyetlerinin 45 gün sonra durdurulmasını sağlayacak bir idari emire imzasını atmıştı. Şimdi ise Reuters, TikTok'un bu kararı mahkemeye taşıma kararı aldığını söyledi. Rapora göre TikTok, ulusal güvenliğe karşı bir tehdit olduğu iddiasını çürütmeye çalışacak. Trump'ın emrine karşı yasal formüller arayan TikTok'un bu hamlesi sürpriz olarak değerlendirilmiyor.

Beyaz Saray'dan konuyla ilgili bir açıklama gelmese de ABD başkanı Donald Trump, ByteDance'ın TikTok'u bir Amerikan firmasına satmasını istediğini açıkça söylemişti. Şu an Twitter, Microsoft ve Oracle'ın TikTok'un bir bölümünü satın almak istediği biliniyor.

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