TikTok'un Geliştiricisi Telefon mu Üretecek?

Son gelen iddialar, bu sürpriz ismin kendi telefonunu yapmak için kolları sıvadığını söylüyor!

TikTok'un Geliştiricisi Telefon mu Üretecek?

Popüler video uygulaması TikTok'un sahibi ByteDance, kendi akıllı telefonunu üretmek istiyor. Financial Times'a konuşan iki kaynak sayesinde sızan habere rağmen ByteDance, konuyla ilgili bir açıklama yapmaktan kaçınıyor.

TikTok'un geliştiricisi ByteDance'ın geçen sene Çinli bir telefon üreticisi olan Smartisan'dan patent aldığı ortaya çıkmıştı. Firmanın bu sıradaki amacının eğitim işine girmek olduğu düşünülüyordu. Yeni gelişmelerin açığa şimdi çıkması da ilginç. ZTE ve son olarak Huawei, Çin hükümetiyle bağlantıları bulunduğu iddiasıyla batı pazarlarından dışarı itilirken, TikTok'un Çin dışında da epey ünlü olduğu biliniyor. Dolayısıyla ByteDance'ın piyasaya süreceği bir telefon, ABD, Hindistan TikTok'un tanındığı ülkelerde ilgi çekebilir.

Bununla birlikte Canalys'ten analist Jia Mo, ByteDance'ın telefonunun kalkış yapabileceğine inanmıyor. Mo'ya göre piyasada firma için boş alan yok ve üstelik firmanın tecrübesi az, tedarik zincirinde dezavantajlı durumda. Mo, böyle bir telefonun başarı şansını çok düşük görüyor. Ancak analiste göre telefon, belirli ön yüklü uygulamalarla belirli bir kitleyi hedeflerse, bir şansı olabilir.

5G ve diğer hızlı bağlantıların yaygınlaşmaya başladığı bir dönemde TikTok ve benzer uygulamalarla ByteDance, yayılacak yeni pazarlar bulabilir.

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