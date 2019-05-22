TikTok'un Mimarı ByteDance, Spotify'a Rakip Oluyor
TikTok'un ana firması ByteDance, Apple Music ve Spotify gibi müzik hizmetlerine rakip olmaya hazırlanıyor!
- Levent Öztürk
Bloomberg'in söylediğine göre, Vine benzeri sosyal medya uygulaması TikTok'un sahibi ByteDance, yükselen pazarlarda ücretli bir müzik akış hizmeti ile Spotify ve Apple Music'e rakip olabilir. Spotify, Apple Music ve diğer müzik akış hizmetlerinin henüz sağlam bir tabana ulaşamadığı bazı ülkelerde, yeni bir uygulamanın sunulması mantıklı gözüküyor. İçerik olarak, aralarında Times Music ve T-Series'in de bulunduğu, Hindistan'ın en büyük bazı markaları ile şimdiden müzik hakları için anlaşma yapıldığı söyleniyor.
Aslında ByteDance, TikTok ile şimdiden bu alanda hafif bir varlık gösteriyor. Uygulama, ilginç bir şekilde müzik endüstrisinde öne çıkıyor ve örneğin "Old Town Road" isimli şarkı, ilk olarak TikTok üzerinde takipçi edindi. Asya'da ByteDance'in yeni akış hizmetinin en büyük rakipleri, her ikisi de bedava olan Tencent'in QQ Music'i ve YouTube olacaktır.
ByteDance son zamanlarda agresif bir şekilde büyüme gösteriyor. Söylenilene göre yeni uygulama Spotify veya diğer akış uygulamalarının bir kopyası olmayacak ve kendi özel tarzına sahip olacak. TikTok'un sosyal medya benzeri özellikleri ve şimdi de Flipchat düşünülürse, yeni uygulamanın da sadece müzik üzerine olmayacağı ve topluluklara odaklanacağı tahmin edilebilir.
Söylenilene göre ByteDance henüz büyük ABD markaları ile anlaşma yapmış değil ve bu yüzden de öncelikli olarak düzgün bir içerik kütüphanesi sunabileceği alanlara odaklanacağı tahmin edilebilir. Henüz fiyat hakkında bir bilgi olmasa da, muhtemelen Spotify veya Apple Music'ten daha ucuz olacağı öngörülebilir.
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