Tim Cook göç ilkesini "insanlık dışı" buluyor
Tim Cook, ABD'nin göç ilkelerini "insanlık dışı" bulduğunu açıkladı!
Trump yönetimi, ABD-Meksika sınırını geçen ailelerin çocuklarından ayrılmalarına sebep olan "sıfır tolerans" göç ilkeleri ile ilgili eleştiriler almaya devam ediyor. Bir rapora göre bu poliçeden dolayı neredeyse 2000 çocuk ailelerinden ayrıldı.
Ve Apple CEO'su Tim Cook artık bu duruma dayanamayacağını belirtiyor.
Salı günü Dublin'i ziyaret eden Cook, Irish Times'ın söylediğine göre bu yöntemi "insanlık dışı" ve "yürek parçalayıcı" olarak tanımladı. Ayrıca yayın ile yaptığı görüşmede çocukların topluluğun en savunmasız parçaları olduğunu, yapılanların insanlık dışı olduğunu ve durması gerektiğini söyledi. Bunun yanı sıra Cook, iyi bir vatandaş olmanın yolunun düşüncelerinizi belirtmekten ve bu yönde hareket etmekten geçtiğini, sadece kenarda durarak yakınmanın doğru olmadığını düşündüğünü belirtti.
Cook, birden fazla kez ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü ve söylenilenlere göre Trump, kısa zaman önce gerçekleşen bir görüşmede Cook'a ABD hükümetinin Çin'de üretilen iPhone'lardan vergi almayacağını söyledi ancak henüz bu durum hükümet veya Apple tarafından doğrulanmış değil.
Tabi ki göç poliçesine karşı sesini duyurmaya çalışan tek kişi Cook değil. Örneğin Kaliforniyalı bir çift olan Charlotte ve Dave Willner, Facebook aracılığı ile bir fon oluşturarak göçmen çocuklara ve ailelerine yardım kampanyası başlattılar. Cumartesi günü başlatılan bu kampanya Facebook üzerinde türünün en büyük örneği olarak şimdiden neredeyse 5 milyon dolar toplamayı başardı.
Apple, henüz bu konuda bir yorum yapmış değil.
Levent Öztürk
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