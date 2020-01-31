Tim Cook, Şimdilik 5G'den Pek Bahsetmiyor

Apple'ın CEO'su Tim Cook, 5G'li iPhone bekleyenleri memnun edecek cümleleri henüz kurmuyor. Ancak bu durum, her şeye rağmen değişebilir!

Tim Cook, Şimdilik 5G'den Pek Bahsetmiyor

Tim Cook, patronu olduğu Apple'ın bir toplantısında iPhone 5G'nin gelip gelmeyeceğiyle ilgili bir soruyu belirsiz bir cevapla geçiştirdi.

Görünüşe bakılırsa Apple, şu an için 5G'li iPhone'ndan henüz bahsetmek istemiyor. Ancak bu, Apple'ın 2020'de 5G'li bir telefon tanıtmayacağı ve iPhone 12'nin en az bir modelinin 5G'li olmayacağı anlamına da gelmiyor.

Apple'ın kendi 5G'li telefonunu hazırlamadan 5G'nin öneminden bahsetmemesi, aslında sürpriz değil. Bunun yanında 5G ağlarının henüz yeterince yaygınlaşmadığı biliniyor. Cook, bir gelir toplantısında 5G ile ilgili olarak şunları söylemekle yetindi:

"5G ile ilgili olarak, küresel olarak dağıtımının ilk aşamalarında olduğumuzu düşünüyorum."

Cook'un söyledikleri pek istekli gibi görünmese de, doğru. Yönetici, 5G ağları hazır olana kadar zaman kazanmak istiyor da olabilir. Bu noktada 5G'nin 4G'den daha hızlı yayıldığını söylemekte fayda var.

Firma, 5G'li iPhone için 2021'i beklemeyi de tercih edebilir, ancak bu durumda 11 Şubat'ta tanıtılacak olan 5G destekli Samsung Galaxy S20 karşısında bir anda zor bir konuma düşebilir.

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