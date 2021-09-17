Tim Cook ve Elon Musk'a Büyük Onur: En Etkili 100 Kişi Listesine Girdiler!

Time'ın 2021'in en etkili 100 kişisi listesi açıklandı ve listede teknoloji endüstrisinin simgelerinden, tanıdık isimler bulunuyor. Apple'dan Tim Cook, Tesla'dan ve SpaceX'ten Elon Musk, Nvidia'dan Jensen Huang ve Ethereum'un kurucu ortağı Vitalik Buterin, Time tarafından listeye dahil edildi.
Cook'un listeye dahil edilmesinin duyurusu, Apple'ın iPhone 13, Apple Watch Series 7 ve iPad lansmanından hemen bir gün sonra yapıldı. Time'ın profil sayfasında Nike'ın kurucu ortağı Phil Knight, Cook'un "karakterini, şefkatini ve cesaretini" övdü. Ayrıca Cook'un yönetimi altında "Apple'ın hisselerinin %1000 değer kazandığını ve Apple'ın Dünya'nın en değerli şirketi haline geldiğini" de belirtti.
DeepLearning.ai kurucusu Andrew Ng, Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın firmanın grafik işlemcilerini genel bilgi işleme yönelterek yapay zekânın gelişimini desteklediğini belirtti. Ng, Huang için, "Elde edilen gelişmeler ve daha güçlü işlemciler sayesinde daha büyük sinir ağları kurabileceğiz ve günümüzün yapay zekâ uygulamalarından çok daha akıllı, çok daha güçlü uygulamaları hayata geçirebileceğiz" dedi.
Reddit'in kurucu ortağı Alexis Ohanian, kripto para birimi öncüsü Vitalik Buterin'in Ethereum çalışmalarının internetin potansiyelini şimdiye kadar hiç olmadığı kadar artırdığını gösterdiğini söyledi. Ohanian, "Orada yeni bir dünya açıldı ve blok zinciri teknolojisinden yararlanmanın yeni yollarını öğrendik. Ben, bazılarına yatırım da yaptım" dedi ve ekledi: "Örneğin Vitalik'in çalışmaları olmasaydı NFT koleksiyonları hiçbir zaman ortaya çıkamayacaktı."
Time'ın 2021'in en etkili 100 kişisi listesinin tamamına buradan ulaşabilirsiniz...
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