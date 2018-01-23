Tim Cook'tan İlginç Açıklamalar

Apple CEO'su Tim Cook'tan, samimi ve bir o kadar da şaşırtıcı açıklamalar geldi!

Tim Cook da sosyal medya konusunda endişeli!

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Tim Cook'tan İlginç Açıklamalar

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