Tim Cook'tan İlginç Açıklamalar
Apple CEO'su Tim Cook'tan, samimi ve bir o kadar da şaşırtıcı açıklamalar geldi!
Sosyal medyanın zararları artık o kadar tartışılır bir hale geldi ki, firmaların bazı çalışanları bile çocukların psikolojilerine olabilecek çok kötü etkilerden duydukları endişeleri dile getirmeye başladılar. Önceden önemli bir eski Facebook çalışanından böyle sözler duymuştuk, şimdi ise önemli bir teknoloji ismi daha sosyal medyaya karşı olan endişelerini dile getirdi.
Apple CEO'su Tim Cook, cuma günü çok fazla teknoloji ve özellikle de aşırı sosyal medya kullanımının zararlı olabileceğini itiraf etti. Birleşik Kırallık'taki Harlow Koleji'nde öğrencilerle konuşan Cook, şu sözleri söyledi: "Teknolojinin aşırı kullanımını doğru bulmuyorum. Siz ürettiğimiz teknolojileri sürekli kullanınca başarılı olduk diyen biri değilim."
Cook'un bu düşüncesi, Apple'ın iki önemli hisse sahibinin yakın zamandaki sözleriyle de uyuşuyor. Onlar da, gençler arasındaki teknoloji bağımlılığına karşı önlemler almak istediklerini söylemişti.
Diğer taraftan Cook, özellikle kendi ailesi hakkında endişeli görünüyor. Cook, "Çocuğum yok ama bazı sınırlar koyduğum bir yeğenim var. İzin vermeyeceğim bazı şeyler var. Onların sosyal medyada bulunmasını istemiyorum" diyor.
Cook'un yeğeni yakında 13 yaşına girecek. Bir Facebook hesabına sahip olmak için minimum yaş 13, ama yıllardır biliniyor ki çocukların çoğu bu kuralı aşıyor. Bazı tahminler, Facebook'ta 7.5 milyon civarı 13 yaş altı çocuğun bulunduğunu iddia ediyor.
Sosyal medya firmalarının bu yaş konusunu nasıl kontrol altına alacağı ile ilgili henüz kesin bir yöntem geliştirilebilmiş değil. Diğer yandan, fazla sosyal medya kullanımının sadece çocuklar için değil, her yaş için zararlı olabileceği de gerçek.
H. Hüseyin Öztürk
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