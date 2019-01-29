Tinder İçin Yaş Davası Sonuçlandı
Tinder, açılan dava sonucunda kullanıcılar arasında önemli bir konuda ayrım yapamayacak!
- Doğan Kürşat Aktaş
Görünüşe göre yaşını almış romantikler rahat bir nefes alabilecek. Tinder'a yönelik açılan bir dava, servisin kullanıcıları arasında kullanım ücreti konusunda yaş ayrımı gözetmesinden şikayetçi birçok kullanıcının gündemindeydi. Davanın sonuçlanmasıyla Match Group altında çalışan marka, Tinder Premium servisi için genç kullanıcıların ödediğinden fazla kullanım ücreti ödemek zorunda kullanan kullanıcılarına geri ödeme yapacak.
Tinder'ın ödemeli servisi olan Tinder Premium, ödeme yapan kullanıcılar için serviste ayrıcalıklar tanıyan bir sistem. Ancak Tinder bu servis için kullanıcılarından aylık 20 dolar ücret talep ederken bu rakam genç kullanıcılar için 10 dolar olarak görünüyordu. Lisa Kim, bu duruma karşı Tinder'a dava açtı ve dava sonucunda Tinder, kullanıcılarına toplamda 17.25 milyon dolar değerinde nakit geri ödeme ve uygulama içi özellikler sunmaya mahkum edildi. Tinder ayrıca mahkemenin görüldüğü Kaliforniya eyaletinde bundan itibaren kullanıcıları için yaş bazlı olarak aylık ödeme miktarı belirleyemeyecek ancak servisini 21 yaşında veya daha genç kullanıcıları için sürdürmeme hakkını da saklı tutabilecek. Davayı açan isim olan Lisa Kim ise ayrıca 5.000 dolarlık tazminat alacak.
Tinder, konu hakkında sorulan sorulara verdiği cevapta ise bu uygulamayı savunarak kullanılan söz konusu ücretlendirme stratejisinin öğrenciler için daha kolay ödeme sağlayan servislerin uygulamalarına benzediğini öne sürdü. Tinder'a göre genç kullanıcılar, diğer kullanıcılara denk miktarlarda para harcama lüksüne sahip olmuyor ve şirkete göre bu kullanıcıların abone olabilmeleri için daha düşük bir ücret ödemeleri kabul edilebilir bir durum.
Kullanıcılar ise Tinder'ın bu fikri hatalı bir şekilde uygulamaya koyduğunu belirterek bu uygulamanın sadece kullanıcıların yaşı dikkate alınarak yapılmasının mantıksız olduğunu ileri sürüyorlar. Tinder, kullanıcılarının ödeyebileceği miktarı belirlerken eğitim seviyesi ve ekonomik durumu dikkate almıyor. Örneğin, 32 yaşında üniversite öğrencisi olduğu için ekonomik özgürlüğü kısıtlı bir bireyin 29 yaşında ve ekonomik özgürlüğü görece daha geniş olan kimselere göre Tinder üyeliği için iki kat fazla para ödemek zorunda kalması, mantıksız bir durum olabilir. Bu sebeple Tinder görünüşe bakılırsa ileride benzer bir ücretlendirme stratejisine yönelmek için bundan sonra daha isabetli kriterler kullanmak zorunda kalacak.
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