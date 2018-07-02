Tinder Uygulaması Artık Daha Güvenli

Popüler flört uygulaması Tinder, güvenliğe yönelik geliştirmeler içeren bir güncelleme aldı! Bunun anlamı...

Tinder Uygulaması Artık Daha Güvenli

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