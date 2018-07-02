Tinder Uygulaması Artık Daha Güvenli
Popüler flört uygulaması Tinder, güvenliğe yönelik geliştirmeler içeren bir güncelleme aldı! Bunun anlamı...
Tinder'ın en son güvenlik güncellemesi ile beraber dijital buluşma hayatınız hackerlara karşı çok daha az savunmasız olacak.
Firma, Çarşamba günü Sen. Ron Wyden'e gönderilen bir mektupta, Tinder'ın uygulamasındaki birkaç siber güvenlik problemini çözdüğünü duyurdu.
Tinder'ın sahibi olan ve kısa süre önce de Hinge'i satın alan Match Group, Tinder'ın uygulaması ve sunucular arasındaki fotoğraf ve sağa/sola göndermelerin artık şifrelendiğini söylüyor ve bu da hackerların özel hayatınızı izlemek için çok daha fazla uğraşmaları gerektiği anlamına geliyor.
Gönderilen mektupta Match Group'un genel danışmanı Jared Sine, kullanıcılarının mahremiyetini ve güvenliğini ciddiye aldıklarını ve platformlarının sağlamlığını sağlamak için bir cihaz ve sistem ağı kullandıklarını belirtiyor.
50 milyon kullanıcıya sahip olan buluşma uygulaması Tinder üzerinde insanlar, fotoğrafları temel alarak, potansiyel buluşmaları kabul etmek için sağa reddetmek için sola ittiriyorlar.
Yapılan düzeltmeler ise bir sibergüvenlik firması olan Checkmarx'ın araştırmacılarının Ocak ayında bulduğu iki güvenlik açığını onarıyor. Araştırmacılar, Tinder sunucuların kaydedilen fotoğrafların güvensiz ve eski HTTP bağlantısını kullandığını bulmuşlardı ve bu da aynı Wi-Fi ağına sahip olan herhangi bir hacker'ın bunları görebilmesi ve hatta muhtemelen değiştirebilmesi oluyordu.
Bir diğer açıklık ise hacker'ların sağa ve sola ittirilen profilleri görmesini sağlıyordu. Her ne kadar bu cevaplar şifrelenmiş olsa da dosyaların boyutları farklıydı ve bu yüzden de hangi hareketlerin beğenme, beğenmeme veya çok beğenme olduğunu anlamak zor olmuyordu.
Match Group, tüm dosyaların aynı boyuta getirilmesi ile bu sorunu da ortadan kaldırdıklarını belirtiyor. Bu değişiklik 19 Haziran tarihinde devreye girdi. Cevap verilmemiş olan bir soru ise, firmanın Ocak ayından beri bilgisi olmasına rağmen bu sorunu çözmek için neden bu kadar beklediği.
HTTP sorunu ise çok daha kısa sürede çözülmüştü ve Tinder fotoğrafları, 6 Şubat tarihi ile tam şifrelemeye kavuşmuşlardı...
Levent Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın