Tinder'a Yeni Güvenlik Özellikleri Geldi!

Dünyanın en popüler randevulaşma uygulaması olan Tinder'a, güvenlik konusunda yeni özellikler eklendi!

  • Levent Öztürk
Tinder uygulamasına yeni güvenlik önlemleri...

Popüler randevulaşma uygulaması Tinder, aralarında kullanıcıların eşleşmelerinin gerçekliğini kontrol edebildikleri Fotoğraf Doğrulama ve "Noonlight" gibi yeni güvenlik özelliklerini tanıttı..

Fotoğraf doğrulama aracı için kullanıcıların, örnek görüntüde gösterilen modelin pozu ile benzer bir pozda bir selfie çekmeleri isteniyor. Tinder'ın topluluk ekibi tarafından kullanıcıların poz ve profillerindeki fotoğraflar ile eşleştiğinin onaylanması ardından diğer kullanıcıların görebildiği mavi bir doğrulama işareti veriliyor. Bu özellik şimdilik sadece seçili bazı bölgelerde kullanılabiliyor ancak 2020 boyunca daha fazla bölgede kullanılabilir olacak.

Güvenliği arttırmak için Tinder, ABD tabanlı kullanıcılar için uygulamaya serbest erişim sağlayacak bir şekilde Noonlight'ı entegre ediyor. Güvenlik uygulaması ile profili eşleştirdikten sonra kullanıcılar, profillerinde bir uyarı rozeti göstererek, korunmakta olduklarını uygulamanın diğer üyelerine bildirebiliyorlar. Buluşmacılar, bir buluşmaya giderken Tinder'a ve Noonlight'a haber verebiliyor ve eğer bir acil durum varsa, anında yerel acil yardım hizmetlerine bağlanabiliyorlar.

Ayrıca Tinder, kullanıcılara güvenli kalmaları ve taciz durumlarında ne yapmaları gerektiği konularında tavsiyelerde bulunan bir Güvenlik Merkezini de ekliyor. Uygulama potansiyel olarak saldırgan bir mesaj aldıklarında kullanıcılara rahatsız olup olmadıkları soruluyor ve verilen cevaba göre mesajı gönderen kişi raporlanabiliyor.

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