Tinder'a Yeni Gold Üyeliği Seçeneği!
Popüler flört uygulaması, biraz daha fazla para harcamayı göze alanlara ilginç bir işlev sunmaya başladı!
Tinder, premium üyelerinden biraz daha fazla koparmanın yollarını arıyor. Firmanın bu kapsamda sunmaya başladığı yeni Tinder Gold hizmeti, yeni "Sizi beğeniyor/Likes You" bölümüne ulaşmanızı sağlıyor. Bu bölümde sizinle ilgilenen insanlara direkt olarak ulaşabiliyorsunuz; böylece eşleşmeyi beklemek zorunda kalmıyorsunuz.
Gold üyeleri yeni bölüme eşleşme listesinin tepesinden ulaşabiliyorlar. Gold üyeleri fotoğrafları sürüklerken beğenilip beğenilmediklerini de kişinin adının üzerindeki altın kalpten anlayabiliyorlar. Hem ücretsiz üyeler, hem de Tinder Plus üyeleri Gold üyeliğine sahip olabiliyorlar. Üyeliğin fiyatı ise henüz açıklanmadı. Fiyatın ülkeden ülkeye değişebileceği söyleniyor. Gold içerisinde Passport, Rewind, sınırsız beğenme, günde beş Super Like ve daha fazla profil kontrolü gibi işlevler de bulunuyor.
Yeni işlev şu an Arjantin, Avustralya, Kanada ve Meksika'da deneniyor ve birçok ülkeye henüz açılmış değil.
Zeynel A. Öztürk
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