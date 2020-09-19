Titanik'in batmasıyla ilgili yeni bir iddia! Güneşteki patlamalar...

1500 kişinin ölümüne neden olan Titanik kazası bir asırdan fazla süredir araştırmalara konu oldu. Şimdi de Titanik'in batması ile ilgili 108 yıl sonra yeni bir iddia ortaya atıldı. Yapılan bir araştırma facianın nedenlerinden birinin Güneş'te meydana gelen patlamalar olduğunu ileri sürüyor...

Titanik'in batması ile ilgili şok bir iddia ortaya atıldı

10 Nisan 1912'de İngiltere'nin Southampton şehrinden, ABD'nin New York kentine doğru yola çıkan Titanic, 15 Nisan 1912 tarihinde buzdağına çarparak batmıştı. Kaza; sayısız kitap, film ve diziye ilham verirken, bir asırdan fazla süredir araştırmalara konu oluyor. Bu araştırmalara bir yenisi eklendi.

FACİANIN NEDENLERİNDEN BİRİ GÜNEŞ'TE MEYDANA GELEN PATLAMALAR

NTV'de yer alan habere göre araştırmalar facianın nedenlerinden birinin Güneş'te meydana gelen patlamalar olduğu ileri sürüyor.

San Francisco'da yaşayan emekli bilgisayar programcısı ve bağımsız hava araştırmacısı Mila Zinkova, acianın yaşandığı dönemde Güneş'ten gelen bir elektromanyetik radyasyon patlamasının Dünya'yı etkilediğini iddia ediyor.

Söz konusu iddiaya göre, bu durum Titanik'i farklı bir rotaya ve en sonunda da onu parçalayan buzdağına yöneltmiş olabilir.

ASTROFİZİKÇİ NEİL DEGRASSE'NİN TİTANİK YORUMU İSE ŞU ŞEKİLDEYDİ :

Modern Cosmos ile adından fazlasıyla söz ettiren astrofizikçi Neil deGrasse geçtiğimiz dönemde Titanic'i masaya yatırmıştı. Huffington Post'a konuşan bilim insanı filmin sonunda hayatını kaybeden Dicaprio tarafından canlandırılan Jack karakterinin filmin daha bilimsel bir temeli olsaydı hayatta kalabileceğini iddia etmişti.

Neil deGrasse'e göre, Jack'in ölüm şekli insan doğası ile tamamen zıt.

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