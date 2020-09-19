Titanik'in batmasıyla ilgili yeni bir iddia! Güneşteki patlamalar...

1500 kişinin ölümüne neden olan Titanik kazası bir asırdan fazla süredir araştırmalara konu oldu. Şimdi de Titanik'in batması ile ilgili 108 yıl sonra yeni bir iddia ortaya atıldı. Yapılan bir araştırma facianın nedenlerinden birinin Güneş'te meydana gelen patlamalar olduğunu ileri sürüyor...