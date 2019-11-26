Titan'ın İlk Detaylı Haritası Ortaya Çıktı!

Bilim insanları en sonunda Satürn'ün en büyük ayı olan Titan'a detaylı bir şekilde bakabiliyorlar. Bir grup astronom, Cassini aracının 100'den fazla yakın geçişini bir araya getirerek ve hem görüntüleri hem de radar ölçümlerini birleştirerek Titan'ın ilk bütün küresel haritasını oluşturdular. Bu detaylı görünüş, neredeyse Dünya kadar çeşitli bir araziyi gösteriyor.
Yüzeyin üçte ikisinden biraz daha azı düzlüklerden oluşuyor ancak çoğunlukla ekvator bölgesindeki %17'lik kısımda kum tepeleri bulunuyor. %14'lük kısım tepeler veya dağlık araziden oluşurken, %1,5'lik kısmı da çoğunlukla erozyon ve yağmur ile şekillenmiş labirent benzeri araziye sahip. Ancak görülmeyen kısımların da önemli olduklarını söylemek mümkün. Titan'ın yüzeyinin sadece %1,5'lik kısmı göllerden (su gölü değil, metan gölü) oluşuyor ve kraterlerin bulunmaması, yüzeyin göreceli olarak genç olduğunu ispatlıyor.
Bu harita ile araştırmacıların, Titan'ın gizemlerinin bir kısmına cevap bulmaları bekleniyor. Örneğin göller, Satürn'ün Güneş etrafındaki eliptik yörüngesi kaynaklı olabilir. Ayrıca haritanın Dragonfly görevi için de önemli bilgileri sağlaması mümkün gözüküyor. Bu harita sayesinde NASA'nın ekibi aracı nereye gönderecekleri ve iniş yapacakları yerde ne gibi zorluklarla karşılaşmayı bekleyebilecekleri konusunda daha doğru bir bilgi sahibi olacaktır.
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