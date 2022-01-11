Tizen'in Tabutuna Son Çivi de, Sessiz Sedasız Çakıldı!

Tizen dünyanın en büyük akıllı TV platformlarından biri olmaya devam ediyor. Ancak bir dönem, Tizen işletim sistemli akıllı telefonların da piyasaya sürüldüğünü hatırlıyor olmalısınız. En son 2017 yılında gördüğümüz bu akıllı telefon modellerini pek de iyi günler beklemiyor. Zira Tizen akıllı telefon deneyiminin tabutuna son çivi de çakıldı.
Görünüşe göre Tizen Uygulama Mağazası, 31 Aralık'tan beri tamamen çevrimdışı hale getirildi. Hizmetlerden yararlanmaya devam eden kullanıcılar artık platformdan indirilen uygulamaları indiremeyecek veya güncelleyemeyecek. Başlangıçtan beri bu mağazada zaten çok fazla uygulama yoktu. Ama artık olanlar da indirilemeyecek ve güncellenemeyecek.
Tizen Store'un akıllı telefonlardaki kapanışı, bazı platformların, her ne kadar OEM'ler onları desteklemeye çalışsa da, başarılı olamamasına güzel bir örnek. Son Tizen tabanlı akıllı telefon 2017'de piyasaya sürülse de, uygulama ihtiyaçları için hala Tizen Store'a güvenen birkaç kullanıcı olabilir.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın