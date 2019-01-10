Tom Clancy's Division 2 Epic Games Store'da
Ubisoft, Tom Clancy's Division 2 ve gelecekteki oyunları için Steam yerine Epic Games Store'u seçti...
Tom Clancy's The Division 2, Steam'de yayınlanmayacak, çünkü yayıncı Ubisoft, başlığın PC sürümünü Epic Games Store'da yarı özel bir sürüm haline getirmeyi seçti.
Polygon tarafından yayınlanan bir habere göre Ubisoft ve Epic Games, The Division 2 de dahil olmak üzere, gelecekteki Ubisoft PC oyunlarını Epic Games Store'a getirmek için bir anlaşmaya vardılar. Ubisoft, oyunları Epic Games Store'un yanı sıra kendi Ubisoft Store'unda da sunacak.
Bir Ubisoft temsilcisinin Polygon'a söylediğine göre, "Şu anda Tom Clancy's The Division 2'yi Steam üzerinde piyasaya sürmek gibi bir plan" bulunmuyor. Ayrıca, yayıncı "gelecek yıl boyunca duyurulacak seçkin başlıklar üzerinde de ortak olacaklarını" söyledi.
Tom Clancy's The Division 2 ürününü zaten başka bir çevrimiçi mağazadan sipariş ettiyseniz endişelenmeyin: Ubisoft, başlığın tüm satın alımlarını onurlandıracağını garanti etti.
Epic Games, Aralık 2018'de kendi dijital oyun mağazasını piyasaya sürdüğünü duyurmuştu. Epic Games Store, Steam ve GOG gibi isimlerle rekabet etmeyi amaçlıyor, el yapımı küratörlüğünü yaptığı PC oyunları sunuyor - ve şimdilik başarılı oluyor gibi görünüyor. Ubisoft, Supergiant Games'in ardından PC sürümlerini Steam yerine Epic Games Store'a taşıyan bir başka isim oldu.
Bunun nedenini görmek zor değil. Steam, neredeyse yönetilemez görünen bir dev haline geldi. Yani Valve, temel olarak uğraşmayı bırakarak, oyun platformunda tartışmalı malzemelerin yer almasına izin verdi.
Fakat belki de Epic Games'in Steam'e göre en çekici yanı gelir payı yüzdesi: Epic Games, geliştiriciler için (özellikle daha az birim satanlar) Steam'den çok daha büyük bir yüzde sunuyor, yani geliştiricilerin uzun vadede daha fazla para kazanmalarını sağlıyor.
Diğer yayıncıların ve geliştiricilerin PC başlıklarını gelecekte Steam yerine Epic Games Store'da yayınlamayı seçip seçmeyeceklerini ise zaman gösterecek.
Levent Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın