Toplu taşımaya teknoloji dokunuşu

Günümüzde toplu taşıma denince, özellikle öğrenci ve işyeri servislerinde hem güvenlik hem de konfor sunan teknolojiler öne çıkıyor. Hafif ticari araçlar sınıfında fark yaratan özellikleri ile öne çıkan Mercedes-Benz Sprinter, Mayıs 2019'da yenilenerek "Sprinter Sana Yakışır" sloganıyla yollara çıkmaya başlamıştı. Kullanım alanına ve müşteri talebine göre özelleştirilebilen ve 1.700'ü aşkın farklı kombinasyon ile sunulan yeni Sprinter'ın özelliklerini test ettik.
Mercedes-Benz Türk Hafif Ticari Araçlar İcra Kurulu Üyesi Tufan Akdeniz ile gerçekleştirdiğimiz özel röportajda Sprinter'ın hikayesini, Türkiye'de ne gibi geliştirmeler yapıldığını ve yerli teknoloji ile Dünya'ya nasıl açıldığını öğrenebilirsiniz. Röportajın hemen sonrasında ise Sprinter'a bindik ve Mercedes-Benz Türkiye hafif ticari araçlar satış eğitmeni Onur Bilgin eşliğinde aracın sunduğu seçenekleri canlı olarak deneyimleme imkânı bulduk.
13+1'den 22+1 kişiye kadar seçenekler
Türkiye'deki 20 yılı aşkın Sprinter deneyiminin ardından Yeni Sprinter Minibüs; ister personel, ister okul aracı olarak, 13+1'den 22+1 kişiye kadar sunmuş olduğu sınıfının en geniş ürün yelpazesi ve standart olarak sunduğu ayarlanabilir 3 noktalı emniyet kemerli yenilenen koltukları ile her koşulda güvenli bir ortam yaratıyor. Yeni Sprinter'da hem ön hem de yolcu bölümü için ayrı klima sistemi, yeni iç yan kaplamalar, arka hoparlörler, her koltuk sırası için USB girişleri ve telefon koyma yerleri ile de konforlu yolculuk deneyimi artıyor.
Yeni Sprinter'ın 5 ton azami yüklü ağırlığa sahip araçlarda kalın teker seçeneği yer alıyor. Bu özellik sayesinde araçlar yüksek yolcu ve taşıma kapasitelerinde bile daha düşük bir yakıt tüketimi sağlıyor.
Yeni Sprinter Minibüs, sahip olduğu elektrik destekli deri direksiyon simidi, süspansiyonlu sürücü koltuğu ve hız sabitleyici seçeneği ile sürüş konforunu artırıyor.
Geleceğin teknolojileriyle konforlu bir deneyim
1. nesil Sprinter minibüslerdeki üstün teknolojik donanımlar yolculuğun keyfini artırıyor. Yeni Sprinter'ın kamera sistemleri kör noktaları en aza indirerek aracın kolaylıkla park edilmesini sağlıyor. Sprinter minibüslerdeki üstün teknolojik donanımlar, yakıt tasarrufu ve düşük bakım maliyetlerine de avantaj sağlayarak yolculuk giderlerini azaltırken güvenliği de en üst noktaya taşıyor.
10 inç dokunmatik ekrana sahip MBUX multimedya sistemi
Mercedes-Benz Yeni Sprinter'da, 5 inçlik renkli gösterge paneli ve 10 inçlik yüksek çözünürlüklü geniş dokunmatik ekrana sahip MBUX – Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi, multimedya sisteminin temelini oluşturuyor. Bu sistem üzerinden 360 derece kamera sistemi görüntülenebiliyor veya kişiselleştirilebilen menüler arasında geçiş yapılabiliyor.
Yeni nesil Sprinter araçlarda Android Auto, Apple CarPlay veya MirrorLink üzerinden akıllı telefon entegrasyonu ve telefon görüşmeleri sırasında dikkat dağınıklığını önlemek için Bluetooth arayüzü de bulunuyor.
Güvenlik donanımlarında yüksek standart
Tüm jenerasyonlarında güvenlik alanındaki standartları belirleyen Mercedes-Benz Sprinter, bir kez daha minibüs segmentinde çıtayı yeniden belirliyor. Mesafe takip sistemi DISTRONIC, "Aktif Fren Asistanı", "Aktif Şerit Takip Asistanı" ve yorgunluk uyarısı "ATTENTION ASSIST" gibi elektronik yardımcılar, güvenlikte sürücüye destek oluyor. Bu donanımlara ek olarak, kendi kendini temizleyebilen ve görüntüyü iç dikiz aynasına aktaran "Geri Görüş Kamerası", 360 derece görüş açısına sahip modern park yardımcısı veya silme işlemi esnasında maksimum görüş alanı sunan entegre "Yağmur Tipi Silecek Sistemi", yeni nesil Sprinter'ın fark yaratan özelliklerinden sadece birkaçı.
Yoldaki yayaları koruyan "Aktif Fren Asistanı"
Aktif Fren Asistanı, aracın önünde seyir halindeki diğer araçlarla veya hareket halindeki yayalarla gerçekleşebilecek kazaları önlemeye yardımcı oluyor. Yeni Sprinter, bir çarpışma tehlikesi tespit ederse, önce görsel ve hemen ardından sesli bir uyarı ile sürücüyü uyarıyor. Sürücü fren yapmasına rağmen, uygulanan fren basıncı yetersiz kalıyorsa, Aktif Fren Asistanı devreye giriyor ve gerekli olduğu durumlarda çarpışmayı önlemek için ilave fren basıncı oluşturuyor. Aracın önündeki bir başka araca, hareket halindeki yayaya veya bisikletliye sürücünün tepki vermesinin gecikmesi halinde de sistem otomatik olarak acil durum frenini devreye sokuyor. Bu sayede maksimum fren gücüyle kazaların olmasının önüne geçilmeye çalışılıyor.
Tüm koltuk sıralarında USB girişleri
Akıllı telefon kullanımının artması ile ortaya çıkan elektrik enerjisine kolay ulaşım ihtiyacı, Yeni Sprinter minibüslerde kolaylıkla karşılanıyor. Her koltuk sırasında sunulan USB girişleri sayesinde yolcular telefonlarını kesintisiz olarak kullanabildikleri gibi, telefonlarını kullanmadıkları durumlarda özel ceplerde bu eşyalarını saklayabiliyorlar. Yeni Sprinter'ın öncülüğünde sunulan bu donanım, özellikle servis taşımacılığı yapan firmaların ve yolcuların talepleri üzerine araca eklenerek bir ihtiyacın daha karşılanması sağlandı.
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