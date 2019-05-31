TorGuard vs NordVPN: İki VPN'in Savaşı!
Popüler iki VPN firması, aralarında şantaj da bulunan çok ciddi suçlamalarla hakim karşısına çıkıyor!
- Levent Öztürk
Torguard, rakip VPN sağlayıcısı NordVPN'e karşı, birkaç gün önce Florida'da dava açtı. Başvuruya göre NordVPN, bazı ciddi "etik dışı" davranışlar sergiliyor.
Bu iddiaların arasında Black Friday (Kara Cuma) günü kendilerine karşı düzenlenen bir DDoS saldırısı, TorGuard'ın gizli ve ticaret sırrı bilgilerini ele geçirerek firmaya şantaj yapmak bulunuyor.
NordVPN sözcünsüün söylediğine göre, internet üzerinde erişilebilir bir noktada bir TorGuard sunucu ayarları dosyası buldular ve sunuculardan birinin, tamamen savunmasız ve herkes tarafından erişilebilir olduğunu fark ettiler. Özel anahtarlar, kodlar ve diğer hassas verileri barındıran bu sunucunun hem TorGuard'a hem de müşterilerine ciddi zararlar verebileceği sebebiyle de en iyi dilekleri ile tehlikeyi firmaya bildirdiler.
Ancak TorGuard, bu açıklamanın doğru olmadığını söylüyor ve şantaj davasını başlattı bile: "Devam eden süreci heyecanla bekliyoruz. Ayrıca artık önlemler almaktan başka bir seçeneğimiz bulunmuyor."
NordVPN internet sitesindeki bir blog Torguard'ın iddiaları hakkında daha da fazla detaya giriyor. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde her iki firma da hikayenin tamamen farklı iki tarafını anlatıyor. İki firmanın anlatımlarında ortak olan tek nokta, firmaların iletişime geçmiş olmaları ancak ondan sonra hikayeler tamamen değişiyor.
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