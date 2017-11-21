Toshiba İçin Çok Zor Zamanlar
Tokyo borsasının dışında kalma tehdidiyle karşı karşıya kalan Toshiba, kendisi için kurtuluş yolu arıyor...
Zorlu günlerden geçen Toshiba, Tokyo borsasının dışında kalmamak için denizaşırı yatırımcılar için 5,4 milyar dolarlık hisse senedi çıkarmayı planlıyor.
Reuters'ın haberine göre firma, iflas halindeki Westinghouse nükleer güç santrali üretme işindeki varlıklarını da satmayı düşünüyor. Bu bölüm ekonomik bakımdan firmayı çok zor duruma sokmuştu. Nükleer istasyonun zararı o kadar büyük ki Toshiba'nın net değeri şu an eksi konumda.
Firma, Western Digital ile ortak girişimi olan flash foundry'nin faizlerini satmak istiyor ancak Western Digital, satışların mahkeme kararıyla Bain-led konsorsiyumuna satılmasını engelliyor. Bunun nedeni WD'nin kendisi için yeteri kadar çıktıyı garanti altına almak istemesi.
Zeynel A. Öztürk
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