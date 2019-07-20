Toshiba Memory'nin İsmi Değişiyor
Kriz üstüne kriz yaşayan Toshiba, son çare olarak isim değişikliğine gitmeyi uygun buldu.
- Ercan Uğurlu
Toshiba, 2015 yılında büyük bir finansal kriz yaşamış ve akabinde de iş kollarını yavaş yavaş kaybetmişti. O zamandan bu yana NAND flash bellek yongaları geliştiren Toshiba Memory de dahil olmak üzere pek çok bölümü satılmış, Toshiba Memory'nin de 2017 yılında Western Digital'e satılması bekleniyordu. Ancak geçtiğimiz yıl Bain Capital liderliğindeki bir konsorsiyum tarafından satın alınan Toshiba Memory, şimdi de isim değişikliğine gidiyor.
Önümüzdeki ekim ayının başında gerçekleşecek olan değişim ile beraber Toshiba Memory'nin adı global çapta Kioxia olarak değiştirilecek. Kelime, "hafıza" anlamına gelen Japonca "kioku" kelimesinin ve Yunanca değer anlamına gelen "axia" kelimesinin birleşiminden oluşuyor.
Toshiba Memory Yönetim Kurulu Başkanı Stacy J. Smity, konuyla ilili olarak, "Bellek endüstrisindeki konumumuzu geliştirmeye devam eden şirketimizin gelişiminde bir sonraki adımı attığım için mutluyum," derken, 'Kioxia'yı başlangıç noktaları olarak kabul edeceklerini de söylüyor.
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