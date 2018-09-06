Toyota Büyük Çaplı Geri Çağırma

Toyota, Prius ve C-HR'leri içeren bir milyondan fazla aracını geri çağırdı!

Toyota Büyük Çaplı Geri Çağırma

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Toyota Büyük Çaplı Geri Çağırma

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