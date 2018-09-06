Toyota Büyük Çaplı Geri Çağırma
Toyota, Prius ve C-HR'leri içeren bir milyondan fazla aracını geri çağırdı!
Toyota, yangın riski nedeniyle dünya çapında bir milyondan fazla Prius ve C-HR hibridini geri çağırdı. ABD'deki yaklaşık 192,000 Prius aracı ve Japonya'daki 550.000'den fazla otomobil, güç kontrol ünitesine bağlı kablolarla ilgili geri çağırma işlemine dahil oldu. Bu bağlantılardaki izolasyon zamanla yıpranarak potansiyel olarak yangına neden olabilecek bir kısa devreye yol açabilirler.
Geri çağırma, Japonya'da Haziran 2015 ile Mayıs 2018 arasında üretilen otomobilleri, Prius plug-in seçeneğini ve C-HR'nin hibrit sürümünü de içeriyor. Bayiler kablo demeti grubunu kontrol edecekler ve eğer sorunlu teller varsa, bedelsiz bir şekilde onarımlar yapılacaklar. Aksi takdirde, kablo demeti grubuna koruyucu bant uygulanacaktır.
Toyota, bu ayın sonundan başlayarak etkilenen araçların tüm bilinen sahipleriyle iletişim kuruyor. Bu arada, arabanızın durumunu öğrenmek için Toyota'nın geri çağırma sitesinde araç kimliğinizi veya plaka numaranızı girebilirsiniz. Toyota, son birkaç yılda milyonlarca otomobili geri çağırdı. Bunların arasında, 2014 yılında bir yazılım sorunu ile geri çağırılan 1.9 milyon Prius hibrit ve 2016 yılında hava yastığı ve emisyon problemleri nedeniyle geri çağırılan milyonlarca araç daha bulunuyor...
Levent Öztürk
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