Toyota Büyük Çaplı Geri Çağırma

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Dinozorlar

Vahşi Batı

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler

Robotlar ve Yapay Zekâ

Savaş Makineleri

Nostalji: 80'ler

Kayıp Şehirler

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim

Korsanlar