Toyota, Dizel Motorlara "Tamam" Dedi
Dizel motorların tabutuna çivi çakanların arasına şimdi de Toyota ekleniyor!
- Levent Öztürk
Artık dizel üretmekten vazgeçen firmalar listesine Toyota'yı da resmi olarak ekleyebilirsiniz. Firma, 2018 yılı içerisinde Avrupa'da dizel yolcu araçlarını kademeli olarak kaldıracağını duyurdu. Bu süreçte kaldırılacak olan ilk model de Auris olarak açıklandı. Hilux kamyonen, Land Cruiser SUV ve Proace kamyonet gibi ticari dizel araçlar "tüketici ihtiyaçlarını karşılamak için" tutulacaklar ancak bunlar dışındaki tüm dizel araçların satışı durdurulacak.
Toyota'nın söylediğine göre dizelin ortadan kalkmasının ana sebebi araçlarının hibrit sürümleri için var olan "güçlü tüketici isteği" ve dizelin %10'dan "daha az" bir varlığa sahip olması. Başka bir deyiş ile alınan bu karar bir cesaret örneği değil, pragmatik bir karar olarak karşımıza çıkıyor. Sonuç olarak dizel satışları azalırken ve hibrit satışları artarken dizel üretmeye devam etmenin çok mantıklı olduğu söylenemez.
Zaten dizel yolcu araçlarını piyasada tutmaya çalışan otomobil üreticilerinin en azından Avrupa'da zorlu bir mücadele ile karşı karşıya oldukları söylenebilir. Bir zamanlar Avrupa'nın en sevilen yakıt tercihi olan dizel, 2015 yılındaki Volkswagen skandalının ardından (hibritler ile elektrikli arabaların yükselişleri ile beraber) artık tercih edilmemeye başladı ve hatta Almanya, şehirlerine dizeli yasaklamaları için izin verdi. Eğer Toyota Avrupa'da dizelden vazgeçmeseydi, kimsenin almadığı ve hatta belki de sürülmesi yasal olmayan araçlar üretiyor olma riskini taşıyacaktı.
Ancak bu durumdan bütün firmaların mutlu olduğu söylenemez. Artık firmalar, Avrupa Birliği'nin belirlediği 95g/km CO2 emisyonu hedefine tüm araçlarında 2021 yılına kadar ulaşmak zorundalar ve bu hedef, özellikle büyük araçlarda dizel motor ile çok daha zor başarılıyor. Ford gibi firmalar, bazen neredeyse zararına bile satılabilen hibritlerin masraflarını dengelemek için fiyat değişiklikleri yapmayı düşünürken, Volkswagen'in lideri Matthias Mueller, dizelin bir geri dönüş yaşayacağına "emin olduğunu" söylüyor. Ancak bu geri dönüş ihtimalinin iyimser olması bir yana, herhangi bir geri dönüş yaşansa bile elektrikli araçların bu dönüşü kısa kesmeleri daha olası gözüküyor...
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