TOYOTA GAZOO Racing Yeni Kadrosuyla WRC Dönemi İçin Daha da Güçleniyor

TOYOTA GAZOO Racing Dünya Ralli Takımı, FIA Dünya Ralli Şampiyonası'nın yeni dönemine kendini kanıtlamış bir kadroyla girecek. Elfyn Evans ve Kalle Rovanperä, yeni imzaladıkları sözleşmeyle birlikte yeni hybrid Rally1 aracında her yarışta takımla mücadele edecek.