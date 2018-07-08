Toyota Hidrojen Gemisi Yolculuğa Çıktı

Toyota'nın inşa ettiği dünyanın ilk hidrojen tabanlı gemisi, altı yıl sürecek bir yolculuğa çıktı.

Toyota Hidrojen Gemisi Yolculuğa Çıktı

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