Toyota Hidrojen Gemisi Yolculuğa Çıktı
Toyota'nın inşa ettiği dünyanın ilk hidrojen tabanlı gemisi, altı yıl sürecek bir yolculuğa çıktı.
Toyota, dünyanın ilk otonom hidrojen tabanlı gemisini altı yıl sürecek bir yolculuğa yolladı. Energy Observer adlı gemi aslında bir yarış botundan yola çıkarak inşa edildi ve gücünü rüzgar, güneş ve en önemlisi deniz suyundan elde edilen karbonsuz hidrojenden elde ediyor.
Aslında bu teknoloji kara üzerinde halihazırda kullanılıyor ve yenilenebilir enerji kaynaklarından gelen aralıklı güç kaynağı sorununu aşmaya yardımcı oluyor. Ancak bu sefer aynı teknoloji Energy Observer'da mola ve navigasyon esnasında canlı olarak hidrojen üretmek için kullanılıyor.
Gemi deniz suyunu demineralize ederek (tuz ve iyonları yok ederek) hidrojen ve elektroliz yoluyla oksijen ile hidrojeni ayırıyor ve hidrojen oluşturuyor. Hidrojen 350-700 bar'da sıkıştırılıp gerektiğinde enerji istifi haline kullanılmaya hazır tanklarda depolanıyor.
Toyota halihazırda hidrojenden gücünü alan kara araçları geliştiriyor, bunlar arasında Toyota Mirai, otobüsler, kamyonlar ve forkliftler bulunuyor. Marka, gelecekte hidrojen tabanlı bir toplumun mümkün olduğunu kanıtlamayı başarmış gibi görünüyor.
Ali Ruhi Öztürk
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