Toyota Mirai'nin 2. nesli tanıtıldı! İşte yeni Mirai ile ilgili detaylar

Toyota, hidrojen yakıt hücreli Mirai modelinin yeni neslini tanıttı. İkinci nesil Toyota Mirai ile ilgili en çok dikkat çekilen nokta aracın menzili. İşte hem tasarım hem de teknik anlamda verimliliğe öncelik veren yeni nesil Toyota Mirai...