Toyota Mirai'nin 2. nesli tanıtıldı! İşte yeni Mirai ile ilgili detaylar

Çevreci yakıt teknolojileri konusunda 50 yılı aşkın bir süredir çalışmalarına devam eden Toyota, hidrojeni elektrik enerjisine çevirerek yalnızca su buharı salımı ve havayı temizleme özelliğiyle yeni nesil Mirai ile hibrit teknolojisinde olduğu gibi yakıt hücreli araç teknolojisini de yeni bir seviyeye taşıyor. Yeni nesil Toyota Mirai neler sunuyor?
İz açıklığı da 75 mm artırılan ikinci nesil Toyota Mirai'nin ön ve arkasında 19-20 inç jantlara yer verilerek daha dinamik bir görünüm elde edildi.
Teknolojisiyle birlikte tasarımıyla da öne çıkan yeni Mirai, modüler GA-L platformu üzerine yapıldı. Daha verimli bir teknik yerleşime sahip yeni Mirai, daha geniş yaşam alanı ve beş kişilik oturma kapasitesi sunuyor.
MENZİL YÜZDE 30 ARTIŞ GÖSTERDİ
Artırılan verimlilik, ekstra hidrojen tankının eklenmesi ve aerodinamik iyileştirmeler sadece su buharı salan sıfır emisyonlu Mirai'nin menzilini yüzde 30 artırarak 650 kilometre civarına taşıdı.
Toyota'nın modüler GA-L platformu ve yeni yakıt hücresi güç ünitesiyle birlikte, yakıt hücresi sisteminin yerleşimiyle kabinde beş kişi için daha geniş bir yaşam alanı da elde edildi.
Yeni Mirai aynı zamanda mevcut Mirai'nin nikel metal hibrit bataryası yerine lityum iyon yüksek voltajlı batarya ile donatıldı. Batarya daha küçük boyutlarına rağmen daha fazla enerji yoğunluğuna, daha düşük ağırlığa ve daha fazla verimliliğe sahip bulunuyor.
HAVAYI DA TEMİZLİYOR
Toyota Mirai hareket halindeyken havayı da temizliyor. Toyota'nın bir yeniliği olarak aracın hava girişine katalizör tipi bir filtre eklendi. Yakıt hücresi sistemini beslemek için araca hava çekilirken, dokunmamış kumaş filtre elemanı üzerindeki bir elektrik yükü, kükürt dioksit (SO2), nitrit oksitler (NOx) ve PM 2.5 parçacıklar dahil olmak üzere çevreyi kirleten mikroskobik parçacıkları yakalıyor.
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