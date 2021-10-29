Toyota, Tamamen Elektrikli Olan Yeni Aracı bZ4X'i Resmi Olarak Tanıttı!

Toyota, elektrikli araç serisi olacak olan bZ serisinin ilk modelini, yani Toyota bZ4X'i tanıttı. İşte Toyota bZ4X özellikleri ve fazlası...

Toyota'dan yeni elektrikli: Toyota bZ4X

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