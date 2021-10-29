Toyota, Tamamen Elektrikli Olan Yeni Aracı bZ4X'i Resmi Olarak Tanıttı!

Toyota, yeni elektrikli aracı bZ4X'i tanıttı. Bu model, markanın elektrikli araçlarını kapsayacak bZ serisinin ilk modeli olarak öne çıkıyor. bZ4X, Toyota'nın en baştan itibaren bataryalı elektrikli olarak geliştirdiği ilk modeli. Yeni model, aynı zamanda bataryalı elektrikli araçlara özel olarak geliştirilen platforma sahip ilk Toyota olma özelliğini de taşıyor.
Açıklamaya göre bZ4X, 71.4 kWh kapasiteli yüksek yoğunluklu lityum bataryaya sahip. 150 kW elektrik motorundan güç alan bZ4X, önden çekişli versiyonunda 204 beygir gücü ve 265 Nm tork üretiyor. 0-100 km/s hızlanması 8,4 saniye olan bZ4X'in, maksimum hızı 160 km/s.
Dört çeker sürüşe sahip bZ4X ise 217.5 beygir gücü ve 336 Nm tork değerine sahip ve 0-100 km/s hızlanmasını 7,7 saniyede gerçekleştirebiliyor. Tek pedallı kullanım özelliği ise sürücüye sadece gaz pedalını kullanarak hızlanma ve yavaşlama imkanı veriyor.
Batarya, 150 kW hızlı şarj sistemiyle birlikte, yüzde 80 kapasiteye 30 dakika civarında erişebiliyor.
bZ4X'in sürüş menzili, opsiyonel güneş paneliyle maksimuma çıkarılabiliyor. Bu paneller güneş enerjisinden elektrik üreterek aracın bataryasını dolduruyor. Toyota güneş panellerinin yıllık olarak 1.800 km sürüş menzili sağlayacak şekilde enerji depolayabileceğini söylüyor. Güneş panelleri sürüş sırasında veya park halindeyken enerji depolayabiliyor.
Araç, 452 litrelik bagaj kapasitesine sahip. RAV4 ile karşılaştırıldığında bZ4X 85 mm daha alçak, daha kısa ön-arka çıkıntılara sahip ve aks aralığı RAV4'e göre 160 mm daha uzun.
Toyota'nın elektriklisi bZ4X, üçüncü nesil Toyota Safety Sense sistemiyle donatıldı. Bununla birlikte yeni multimedya sistemiyle birlikte araç için uzaktan yazılım güncellemeleri de yapılabiliyor.
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