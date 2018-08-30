Toyota Uber'e büyük bir yatırım yaptı...
Toyota, Uber'e büyük bir yatırım yaparak yeni bir otonom ortaklığı kurdu.
Toyota, Uber'in kendi kendini süren otomobil işine 500.000 dolar yatırım yapıyor ve araç paylaşımı şirketinin, dünya sokaklarına otonom araçları getirme yarışında Tesla ve Audi dahil rakiplerine karşı avantaj sağlamasına yardımcı oluyor.
Şirketler uzmanlıklarını ve teknolojilerini bir araya getirmeyi planlıyorlar ve Uber müşterilerinin 2021 yılına kadar Toyota markalı sürücüsüz araçlarını kullanmalarını ümit ediyorlar.
Bu iddialı bir hedef ancak Toyota'nın 2020 yılına kadar kendi otonom araçlarını – araçların sürücülerle konuşmalarına izin verecek yapay zeka ve ses tanıma özellikleri de dahil – test etmeye başlama planına oldukça uygun.
Toyota bu yılın Mart ayında, gelişmiş otonom otomobilleri güçlendirecek ve tüketiciler için güvenli ve güvenilir hale getirecek yazılımı geliştirmek için yeni bir ileri araştırma şirketine 2.8 milyar dolar yatırım yaptı.
Bir Toyota sözcüsünün Wall Street Journal'a söylediğine göre "fikir, kısıtlamalarla bağlı olmadığımız bir şirket yaratmaktır". "Küreselleşmiş bir takım olmalı ve bunu yapmanın en iyi yollarından biri, Toyota Motor Corp'dan ayrı bir şirket oluşturmak ve farklı kurallara sahip bir şirket kurmaktır – bir startup gibi."
Bu nedenle, şirketin ana vatanı Japonya'nın ötesinde iş ortakları araması ve ABD merkezli Uber'in – iş dünyasına farklı bir yaklaşımı olan genç bir şirketin – mükemmel bir uyum olduğuna karar vermesi pek şaşırtıcı değil.
Levent Öztürk
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