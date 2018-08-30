Toyota Uber'e büyük bir yatırım yaptı...

Toyota, Uber'e büyük bir yatırım yaparak yeni bir otonom ortaklığı kurdu.

Toyota'dan Uber'e

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